इंदिरा कला संगीत विवि को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग, लोकसभा में संतोष पाण्डेय ने उठाया मुद्दा

कत्थक, भरतनाट्यम, लोक संगीत सहित कई विधाओं की शिक्षा दी जाती है. यहां विदेशी विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना जरूरी है .- संतोष पांडेय, सांसद

सांसद ने क्यों उठाई मांग: सांसद पाण्डेय ने बताया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान है. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर 1956 से कला और संस्कृति की सेवा कर रहा है. यह एशिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, जो शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोककलाओं के लिए समर्पित है.

रायपुर/दिल्ली: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडेय ने संसद में खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग उठाई है. भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद पाण्डेय ने यह मुद्दा गुरुवार को लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान रखा.

इंदिरा कला संगीत विवि को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय क्या है?: खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय देश के प्रमुख कला एवं संगीत शिक्षण संस्थानों में से एक है. यह विश्वविद्यालय संगीत, नृत्य, ललित कला और थिएटर की विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक विधाओं में शिक्षा प्रदान करता है. विश्वविद्यालय ने बीते कई दशकों में कलाकारों की एक बड़ी पीढ़ी तैयार की है. साथ ही भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

सरकार से शीघ्र निर्णय की उम्मीद: सांसद पाण्डेय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय की महत्ता और अंतरराष्ट्रीय पहचान को देखते हुए इसे जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए. उनका मानना है कि ऐसा होने से कला और संस्कृति के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

छत्तीसगढ़ के सांसद उठा रहे कई मुद्दे: संसद के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ़ के सांसद भी अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं. संतोष पांडेय से पहले सांसद फूलो देवी नेताम ने अवैध नाइट क्लब और हुक्का बार का मुद्दा उठाया. वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जताई थी.