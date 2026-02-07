ETV Bharat / state

प्रयागराज के IVF सेंटर पर सौदा; नाबालिग को विवाहिता बताकर निकलवाए एग, 5 गिरफ्तार

प्रयागराज: इंदिरा IVF सेंटर पर नाबालिग को विवाहिता बनाकर एग (अंडाणु) निकालने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. नाबालिग को न सिर्फ विवाहिता बताया गया बल्कि उसका फर्जी आधार कार्ड और हलफनामा भी बनवाया गया. पुलिस ने यह रैकेट चलाने वाली 4 महिलाओं और 1 पुरूष को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की है.

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क में शामिल एजेंट और गैर कानूनी तरीके से किशोरियों, युवतियों को पैसों का लालच देकर एग निकलवाने वाले गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है.

पैसों का लालच देकर फंसाया: डीसीपी ने बताया कि प्रयागराज के फाफामऊ एरिया निवासी नाबालिग की मां ने केस दर्ज कराया है. जब मामले की जांच शुरू की गई तब संगठित गिरोह का पता चला. पीड़िता एक रेस्टोरेंट में काम करती थी.

इसी दौरान दो युवतियों ने उसे मोबाइल खरीदने के लिए पैसे दिलाने का झांसा दिया. इसके बाद गिरोह में शामिल कूपर रोड की महिला सीमा और उसके बेटे हिमांशु के माध्यम से शाहगंज निवासी पंजीकृत महिला एजेंट कल्पना से मिलवाया. पुलिस ने सीमा और उसके बेटे हिमांशु को भी हिरासत में लिया है.