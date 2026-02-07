ETV Bharat / state

प्रयागराज के IVF सेंटर पर सौदा; नाबालिग को विवाहिता बताकर निकलवाए एग, 5 गिरफ्तार

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.

प्रयागराज के IVF सेंटर पर सौदा.
प्रयागराज के IVF सेंटर पर सौदा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 8:10 AM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 8:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इंदिरा IVF सेंटर पर नाबालिग को विवाहिता बनाकर एग (अंडाणु) निकालने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. नाबालिग को न सिर्फ विवाहिता बताया गया बल्कि उसका फर्जी आधार कार्ड और हलफनामा भी बनवाया गया. पुलिस ने यह रैकेट चलाने वाली 4 महिलाओं और 1 पुरूष को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की है.

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क में शामिल एजेंट और गैर कानूनी तरीके से किशोरियों, युवतियों को पैसों का लालच देकर एग निकलवाने वाले गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है.

पैसों का लालच देकर फंसाया: डीसीपी ने बताया कि प्रयागराज के फाफामऊ एरिया निवासी नाबालिग की मां ने केस दर्ज कराया है. जब मामले की जांच शुरू की गई तब संगठित गिरोह का पता चला. पीड़िता एक रेस्टोरेंट में काम करती थी.

इसी दौरान दो युवतियों ने उसे मोबाइल खरीदने के लिए पैसे दिलाने का झांसा दिया. इसके बाद गिरोह में शामिल कूपर रोड की महिला सीमा और उसके बेटे हिमांशु के माध्यम से शाहगंज निवासी पंजीकृत महिला एजेंट कल्पना से मिलवाया. पुलिस ने सीमा और उसके बेटे हिमांशु को भी हिरासत में लिया है.

फर्जी हलफनामा और आधार कार्ड: पुलिस ने बताया कि सभी ने मिलकर नाबालिग का फर्जी आधार कार्ड और विवाहिता होने का कूटरचित हलफनामा तैयार कराया. इसी आधार पर इंदिरा IVF सेंटर में गैरकानूनी तरीके से एग (अंडाणु) निकलवाए. इसके एवज में किशोरी को 10 हजार रुपए दिए गए.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि गिरोह ने अन्य लड़कियों के साथ भी इसी तरह की अवैध प्रक्रिया कराई हो सकती है. पुलिस आईवीएफ सेंटर के रिकॉर्ड खंगाल रही है. अब तक कराए गए मामलों की पड़ताल की जा रही है.

फाफामऊ पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. मामले में मानव तस्करी, धोखाधड़ी और मेडिकल नियमों के उल्लंघन से जुड़ी धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- 'घूसखोर पंडत' टाइटल ही गलत; हाईकोर्ट में याचिका

Last Updated : February 7, 2026 at 8:31 AM IST

TAGGED:

INDIRA IVF PRAYAGRAJ CASE
INDIRA IVF MINOR DECLARED MARRIED
MINOR EGGS INDIRA IVF PRAYAGRAJ
इंदिरा आईवीएफ प्रयागराज मामला क्या
PRAYAGRAJ LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.