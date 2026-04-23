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इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के टॉप 3 में 5 छात्राओं ने बनाई जगह, स्टेट टॉपर हैं हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी

हजारीबाग की इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा प्रियांशु कुमारी जैक बोर्ड रिजल्ट में स्टेट टॉपर बनीं हैं.

Indira Gandhi Residential School student of Hazaribag emerged as state topper in JAC Board results
स्टेट टॉपर प्रियांशु को बधाई देतीं स्कूल की छात्राएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 7:38 PM IST

4 Min Read
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हजारीबागः मशहूर शायर की ये पंक्ति- "ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले, ख़ुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है" पंक्ति हजारीबाग की बेटी इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्रा प्रियांशु कुमारी पर सटीक बैठती है. जिसने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) परिक्षा में पूरे राज्य भर में पहला स्थान लाकर कीर्तिमान स्थापित किया है.

हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के लुपूंग गांव की रहने वाली प्रियांशु कुमारी ने 498 अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में परचम लहराया है. प्रियांशु कुमारी हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा हैं. ईटीवी भारत संवाददाता गौरव प्रकाश ने प्रियांशु और उनके परिजनों के साथ खास बातचीत की.

जैक बोर्ड स्टेट टॉपर प्रियांशु कुमारी, उनके परिजनों के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रियांशु कुमार ने बताया कि लगातार पढ़ाई करने से उन्हें सफलता मिली है. सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है. कोई भी छात्र अगर 8 घंटे ईमानदारी पूर्वक पड़े तो वह कीर्तिमान स्थापित कर सकता है. प्रियांशु कुमारी को संगीत से विशेष लगाव है. वह चाहती है कि संगीत में अपना करियर बनाएं. साथ ही यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है ताकि देश की सेवा कर सके.

प्रियांशु के पिता दिनेश्वर प्रसाद मेहता अपनी बेटी की सफलता पर बेहद खुश हैं. उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकता नजर आया. उनका कहना है कि बेटी आजकल बेटे से कम नहीं है. जिसका यह जीता जागता उदाहरण है. बेटी ने बड़ी मेहनत से यह सफलता प्राप्त की है. उन्होंने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों का आभार जताया कि उन्होंने बेहतर शिक्षा उनकी बेटी को दी है. उनकी बेटी भविष्य में देश सेवा करे यह उनकी चाहत है. दिनेश्वर प्रसाद मेहता पहले खेती-बाड़ी का काम करते थे. इन्होंने अपना छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया है. इसके साथ-साथ खेती बाड़ी भी करते हैं.

इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग के प्राचार्य प्रवीण रंजन ने बताया कि पूरे राज्य भर में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय छात्राओं ने परचम लहराया है. टॉप तीन में 5 छात्रों ने जगह बनाई है स्टेट टॉपर भी इसी विद्यालय की छात्रा प्रियांशु कुमारी है. प्रियांशु कुमारी ने 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्टेट टॉपर बनकर इतिहास रच दिया.

वहीं सेकेंड टॉपर सूची में भी हजारीबाग का दबदबा देखने को मिला, जहां वैष्णवी श्री और जुलिता मिंज ने 99.20 प्रतिशत अंक हासिल किया. तीसरे स्थान पर भी जिला की छात्राओं का जलवा कायम रहा. अमीषा कुमारी और दीप्ति रानी ने 98.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया. इस तरह पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कुल पांच छात्राओं ने जगह बनाकर जिले को गौरवान्वित किया है.

Indira Gandhi Residential School student of Hazaribag emerged as state topper in JAC Board results
इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ स्टेट टॉपर प्रियांशु कुमारी और उनके परिजन (ETV Bharat)

प्राचार्य प्रवीण रंजन ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह विद्यालय, जिला और राज्य के लिए गर्व की बात है. छात्राओं की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह सफलता संभव हो पाया है. विद्यालय में अक्टूबर माह में सिलेबस पूरा कर लिया जाता है. इसके बाद रिवीजन का दौर चलता है.

उन्होंने यह भी बताया कि इंटरनल परीक्षा विद्यालय में हमेशा आयोजित की जाती है. जिससे रिवीजन करने का समय मिलता है. इसके अलावा रेल परीक्षा भी आयोजित की जाती है. जिससे छात्राओं का कांसेप्ट क्लियर होता है और बेहतर रिजल्ट हो पता है. इन्होंने कहा कि इस वर्ष 64 छात्राओं ने परीक्षा दिया था. सभी छात्राएं ने 90% से औसतन ऊपर अंक प्राप्त किया है. जो इस विद्यालय की गौरव को और भी अधिक बढ़ता है. विद्यालय की प्राचार्य में सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है.

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10वीं के रिजल्ट में स्टेट टॉपर
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