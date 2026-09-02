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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि, सीएम की सीट नादौन में एक भी महिला को नहीं मिल रहे 1500, डिप्टी सीएम की सीट हरोली टॉप पर

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि को लेकर एक रोचक तथ्य सामने आया है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन में उपरोक्त योजना को लेकर एक सवाल किया गया था. सरकार की तरफ से दिए गए जवाब के अनुसार सीएम सुक्खू की विधानसभा सीट नादौन में इस योजना की एक भी लाभार्थी महिला नहीं है. वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा सीट हरोली की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने में सबसे आगे है. यानी हरोली की लाभार्थी महिलाओं की संख्या प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में से अधिक है.

हरोली की 5553 महिलाओं को सम्मान निधि मिल रही है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की निर्वाचन सीट सिराज की 550 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है. वहीं, जिला कांगड़ा की कई विधानसभा सीटों पर भी इस योजना की लाभार्थी महिलाओं की संख्या शून्य है. प्रदेश की 68 सीटों में से 16 सीटों पर लाभार्थी महिलाओं की संख्या शून्य है. उनमें भी सबसे अधिक राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की सीटें हैं, जहां शून्य लाभार्थी हैं.

हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस की दस गारंटियों में से एक अहम गारंटी 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सम्मान निधि प्रदान करना था. विपक्ष के आरोप के अनुसार ये गारंटी बेशक अधूरी है, लेकिन कांग्रेस सरकार का दावा है कि वो चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को सम्मान निधि दे रही है.

राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं. उनमें सबसे बड़े जिला कांगड़ा की 15 सीटें हैं. यहां पंद्रह में से दस सीटों पर महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है. इसी तरह हमीरपुर की नादौन सीट सहित सुजानपुर, भोरंज व बड़सर में भी लाभार्थियों की संख्या शून्य है. यदि विधानसभा सीट वार आंकड़ा देखा जाए तो बिलासपुर सदर की लाभार्थी महिलाओं की संख्या 1154 है. इसी प्रकार घुुमारवीं में ये संख्या 1258, झंडूता में 580, श्री नैना देवी जी में 262 महिलाओं को लाभ मिल रहा है. कुल बिलासपुर जिला में 3254 महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं.