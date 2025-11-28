ETV Bharat / state

इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जम्बूरी में टेलीस्कोप से दिखा रही ग्रहों का नजारा, मनाया गया लाल ग्रह दिवस

लखनऊ में नेशनल जम्बूरी कार्यक्रम ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों के जिज्ञासा हमेशा से विज्ञान में रही है. मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और हर साल 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है. इसके लाल रंग होने के पीछे भी कारण है और भी लाल होने के कारण हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है. विज्ञान क्षेत्र में दिन-दिन प्रगति हो रही है. युवा वर्ग के अंदर इसे जानने की रुचि अधिक रहती है. मनाया गया लाल ग्रह दिवस: इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला समय-समय पर टेलीस्कोप शहर के विभिन्न क्षेत्र में स्थापित करता है ताकि आम लोग अंतरिक्ष की सैर कर सकें. उन्होंने बताया कि हर साल इस दिवस को मनाने का मकसद यही है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में लगातार प्रगति हो. इस दिन का इतिहास लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह की यात्रा के लिए जाना जाता है. वर्ष 1964 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) का मिशन मेरिनर चार लॉन्च किया था. युवा वर्ग रहता है आसमान देखने को इच्छुक. (Photo Credit: ETV Bharat) लाल ग्रह दिवस हर साल मनाया जाता है: वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि मेरिनर चार ने पहली बार मंगल ग्रह के बारे में जरूरी जानकारी और तस्वीरें क्लिक की थीं. स्पेसक्राफ्ट मेरिनर चार मंगल ग्रह के पास से गुजरने वाला पहला सफल मिशन बना था. यही कारण है कि हर वर्ष लाल ग्रह दिवस इसकी याद में मनाया जाता है. मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है. वह बताते हैं कि मंगल को अपना खास लाल रंग आयरन ऑक्साइड से मिलता है. इसे आसान शब्दों में जंग कहा जा सकता है, जो इसकी मिट्टी और धूल पर जम जाता है. मंगल ग्रह का रंग क्यों होता है लाल: उन्होंने कहा कि यह आयरन से भरपूर पार्टिकल्स एटमॉस्फियर के साथ मिलकर ग्रह को उसका लाल रंग देते हैं. यही कारण है की मंगल ग्रह का रंग लाल है. नासा के वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष में जाकर के इसकी तस्वीरें निकाली थी, तब यह बात स्पष्ट हुई थी कि मंगल ग्रह लाल है. यह दिन दशकों की वैज्ञानिक प्रगति का सम्मान करता है. लाल ग्रह दिवस हर साल 28 नवंबर को मंगल ग्रह को समझने की मानवता की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है.