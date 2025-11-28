इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जम्बूरी में टेलीस्कोप से दिखा रही ग्रहों का नजारा, मनाया गया लाल ग्रह दिवस
वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि रात को टेलीस्कोपों से प्रतिभागियों को चन्द्रमा, शनि ग्रह के छल्ले, बृहस्पति का लाल धब्बा दिखाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 9:19 PM IST
लखनऊ: इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों के जिज्ञासा हमेशा से विज्ञान में रही है. मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और हर साल 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है. इसके लाल रंग होने के पीछे भी कारण है और भी लाल होने के कारण हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है. विज्ञान क्षेत्र में दिन-दिन प्रगति हो रही है. युवा वर्ग के अंदर इसे जानने की रुचि अधिक रहती है.
मनाया गया लाल ग्रह दिवस: इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला समय-समय पर टेलीस्कोप शहर के विभिन्न क्षेत्र में स्थापित करता है ताकि आम लोग अंतरिक्ष की सैर कर सकें. उन्होंने बताया कि हर साल इस दिवस को मनाने का मकसद यही है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में लगातार प्रगति हो. इस दिन का इतिहास लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह की यात्रा के लिए जाना जाता है. वर्ष 1964 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) का मिशन मेरिनर चार लॉन्च किया था.
लाल ग्रह दिवस हर साल मनाया जाता है: वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि मेरिनर चार ने पहली बार मंगल ग्रह के बारे में जरूरी जानकारी और तस्वीरें क्लिक की थीं. स्पेसक्राफ्ट मेरिनर चार मंगल ग्रह के पास से गुजरने वाला पहला सफल मिशन बना था. यही कारण है कि हर वर्ष लाल ग्रह दिवस इसकी याद में मनाया जाता है. मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है. वह बताते हैं कि मंगल को अपना खास लाल रंग आयरन ऑक्साइड से मिलता है. इसे आसान शब्दों में जंग कहा जा सकता है, जो इसकी मिट्टी और धूल पर जम जाता है.
मंगल ग्रह का रंग क्यों होता है लाल: उन्होंने कहा कि यह आयरन से भरपूर पार्टिकल्स एटमॉस्फियर के साथ मिलकर ग्रह को उसका लाल रंग देते हैं. यही कारण है की मंगल ग्रह का रंग लाल है. नासा के वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष में जाकर के इसकी तस्वीरें निकाली थी, तब यह बात स्पष्ट हुई थी कि मंगल ग्रह लाल है. यह दिन दशकों की वैज्ञानिक प्रगति का सम्मान करता है. लाल ग्रह दिवस हर साल 28 नवंबर को मंगल ग्रह को समझने की मानवता की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है.
जम्बूरी में हो रहा कार्यक्रम: इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की डायमंड जुबली ग्रैंड फिनाले व 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में खगोलीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूर्यदर्शन और रात्रि आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित हो रहा हैं. यह कार्यक्रम 23 से 29 नवम्बर 2025 तक रोजाना नक्षत्रशाला एवं उत्तर प्रदेश एमैच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब के सहयोग से संचालित हो रहे हैं. सूर्यदर्शन के लिए जम्बूरी स्थल पर दो सोलर टेलीस्कोप और सौर चश्मों की व्यवस्था की गई है.
35 हजार स्काउट-गाइड देख रहे अद्भुत नजारा: इनकी सहायता से देशभर से आए लगभग 35 हजार स्काउट्स एवं गाइड्स सूर्य का सुरक्षित अवलोकन कर रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, छात्रों को सूर्य पर दिखाई देने वाली सोलर प्रोमिनेंस, सनस्पॉट और अन्य सौर गतिविधियां बेहद आकर्षित कर रही हैं. कार्यक्रम का संचालन क्लब के संकल्प मोहन और अनुराग अवस्थी कर रहे हैं.
शुक्र ग्रह की कलाएं देख रहे लोग: वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि रात में आकाश दर्शन के तहत नक्षत्रशाला द्वारा लगाए गए बड़े टेलीस्कोपों से प्रतिभागियों को चन्द्रमा, शनि ग्रह के छल्ले, बृहस्पति का लाल धब्बा, तथा शुक्र ग्रह की कलाएं दिखाए जा रहे हैं. बच्चों में इन ग्रहों को देखने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. विशेषज्ञ उन्हें ग्रहों की संरचना एवं विशेषताओं की संक्षिप्त जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं.
वरिष्ठ वैज्ञानिक सुमित श्रीवास्तव दे रहे गाइडेंस: कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश एमैच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब के अनुराग सिंह, काव्या, वंशिका, आराधना, राहिल, गरिमा, कोमल, आदित्य कश्यप, दीपशिखा, अक्षत पाल आदि सदस्य भी सहयोग कर रहे हैं. इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ने कार्यक्रमों के समन्वय के लिए दिनेश जोशी और संदीप यादव को तैनात किया है. सभी कार्यक्रम डॉ. सुमित कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में हो रहे हैं.
लखनऊ में हो रहा नेशनल जम्बूरी कार्यक्रम: आयोजन समिति के अनुसार, ये गतिविधियां पूरी तरह निशुल्क हैं और जम्बूरी के प्रतिभागियों को खगोल विज्ञान का वास्तविक अनुभव प्रदान कर रही हैं. इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से शुक्रवार को स्काउट एवं गाइड द्वारा आयोजित 19वीं नेशनल जम्बूरी कार्यक्रम में देश-विदेश के स्काउट एवं गाइडस के लिए अपनी उच्च क्षमता वाली दूरबीनों के माध्यम से रात में आकाश दर्शन करवाया गया.
यह भी पढ़ें- लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू; बोलीं- भारत में युवाओं की संख्या 65 फीसदी, देश विकसित बनाने का संकल्प लें