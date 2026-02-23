ETV Bharat / state

हिमाचल में हर मां और शिशु होगा स्वस्थ, आखिर क्या है सरकार का नया मास्टरप्लान ?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( FILE )

शिमला: हिमाचल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. प्रदेश सरकार ने कुपोषण की चुनौती से निपटने और गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है. इस महत्वाकांक्षी योजना पर 207.11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. राज्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु कुपोषण को कम करने के लक्ष्य के साथ लाई जा रही यह योजना पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच, जागरूकता और बेहतर चिकित्सा सेवाओं के समन्वित प्रयासों पर केंद्रित होगी. इस योजना के तहत छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, आवश्यक कैलोरी और महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व से युक्त पूरक पोषण उपलब्ध कराए जाएंगे. राज्यभर में 2,99,488 पात्र लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित गया है. यह पहल जीवन के पहले 1,000 दिनों की महत्त्वपूर्ण अवधि के दौरान पीढ़ी-दर-पीढ़ी कुपोषण की समस्या को समन्वित पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल से दूर करने पर केन्द्रित होगी. इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर और रोगग्रस्तता को कम करना और समग्र पोषण परिणामों में सुधार करना है. योजना के अंतर्गत गंभीर तीव्र कुपोषित और मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चों सहित उच्च जोखिम वाले समूहों तथा कम जन्म वजन वाले शिशुओं की शीघ्र पहचान, निरंतर निगरानी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए सशक्त रेफरल एवं अनुवर्ती तंत्र विकसित किया जाएगा. फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ताकि वे एनीमिया, दस्त और निमोनिया जैसी प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट सकें. कुपोषण एक गंभीर चिंता