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कोरबा में इंदिरा आवास राशि घोटाला: एसीबी ने ​कोर्ट में पेश की 3000 पन्नों की चार्जशीट

​जांच एजेंसी के अनुसार, पैसों के गबन के इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए कुल 9 स्टाफ यूजर आईडी का उपयोग किया गया.

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कोरबा में इंदिरा आवास राशि घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
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​कोरबा: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), रायपुर द्वारा इंदिरा आवास योजना के जरिये गरीबों को मिलने वाली राशि के घोटाले के मामले में प्रक्रिया की आगे बढ़ाया है. गबन के इस गंभीर मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है. जांच एजेंसी ने मामले के मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला (47 वर्ष) के विरुद्ध 6 जुलाई को कोरबा स्थित विशेष न्यायालय में लगभग 3000 पृष्ठों का अभियोग पत्र (चार्जशीट) पेश किया.

इंदिरा आवास राशि घोटाला

एसीबी ने गौरव शुक्ला को 16 अप्रैल 2026 को उसके घर रूमगड़ा से गिरफ्तार किया था. घोटाले को अंजाम देने के 9 साल बाद गौरव को शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आरोपी ने 2010-11 से लेकर 2017 तक ग्रामीणों के बैंक खाता का दुरुपयोग किया. भोले भाले ग्रामीणों के विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें अंधेरे में रखा गया. बैंकिंग व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाया गया. बैंक का अधिकारियों के यूजर आईडी का भी दुरुपयोग किया गया. कई तरह के प्रपंच करते हुए और लगभग 79 लाख का गबन किया.


जानिए ​क्या है पूरा मामला

​आरोपी गौरव शुक्ला बैंक ऑफ इंडिया की कोरबा शाखा में कियोस्क संचालक के रूप में कार्यरत था. जांच में यह तथ्य सामन आया कि आरोपी ने वर्ष 2017 के दौरान बैंक के ‘फिनेकाल’ सॉफ्टवेयर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया. एसीबी द्वारा जारी की गई अधिकृत जानकारी के अनुसार ​गौरव शुक्ला ने बैंक कर्मचारियों की अनुपस्थिति या अन्य कार्यों का बहाना बनाकर उनकी स्टाफ आईडी हासिल करते हुए इसका दुरुपयोग किया. गलत तरीके से ​इंदिरा आवास योजना के उन हितग्राहियों के खातों को सक्रिय कराया, जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े थे. ​आरोपी ने इन खातों को अपने, अपने माता-पिता, पत्नी और पुत्र के आधार नंबरों से लिंक कर दिया. जिससे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के माध्यम से सरकारी राशि सीधे उसके निजी खातों में स्थानांतरित होती रही.



​79 लाख के गबन का है आरोप

​जांच एजेंसी के अनुसार, पैसों के गबन के इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए कुल 9 स्टाफ यूजर आईडी का उपयोग किया गया. जिसके माध्यम से 426 खातों में की गई 620 प्रविष्टियों के जरिए इस दुष्कृत्य को अंजाम दिया गया. इस प्रक्रिया में अधिकांश प्रविष्टियां, भौतिक आधार कार्ड के सत्यापन के बिना ही दर्ज कर दी गई थी. आरोप है कि गौरव शुक्ला ने वर्ष 2010-11 में विभिन्न ग्रामों के हितग्राहियों के लिए स्वीकृत इंदिरा आवास राशि को वर्ष 2017 में अपने खातों में ट्रांसफर कर कुल 79 लाख का गबन किया है.

गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर बनाई गई चार्जशीट

​मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 421, 409, 120(बी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7(सी) एवं 13(1)(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद अब विशेष न्यायालय में 3000 पन्नों का अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है. जिससे मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

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