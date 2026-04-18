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दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानें प्रभावित, IndiGo ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

इंडिगो ने दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों के प्रभावित होने पर यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है

दिल्ली में उड़ानों के शेड्यूल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की
दिल्ली में उड़ानों के शेड्यूल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 18, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: IndiGo ने यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है, जिसमें दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में यात्रियों को सूचित किया गया है. शुक्रवार को X पर एक पोस्ट में IndiGo ने कहा, "दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है. हमारी टीम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही हैं ताकि मौसम में सुधार होते ही आपकी यात्रा फिर से शुरू हो सके."

IndiGo ने जारी की यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइज़री

इस एडवाइज़री के अनुसार, यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति (स्टेटस) के बारे में जानकारी लेते रहें. एयरलाइन ने कहा, यदि आप आज यात्रा कर रहे हैं, तो हम आपको सलाह देते हैं कि हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें. कृपया यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें, आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

दिल्ली में कुछ समय मौसम में अस्थिरता की उम्मीद -IMD

बता दें कि बीते शुक्रवार को राजधानी में मौसम में अचानक बदलाव महसूस किया गया. जब शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई. नई दिल्ली स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 अप्रैल, 2026 को जारी नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में कुछ समय के लिए मौसम में अस्थिरता की उम्मीद जताई है, जिसके बाद एक सप्ताह तक लगातार उच्च तापमान बना रहेगा.

20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आसामान साफ होने की उम्मीद

जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश से मिली यह थोड़ी राहत खत्म हो जाएगी और मौसम शुष्क तथा गर्म हो जाएगा. 18 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जो 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मुख्य रूप से साफ आसमान में बदल जाएगा. इस दौरान, अधिकतम तापमान ऊंचा रहने का अनुमान है, जो 39°C से 42°C के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 20°C से 24°C के बीच रहेगा.

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