रीवा-इंदौर फ्लाइट शुरू, विदेशों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, एक उड़ान से 2 तीर्थ स्थानों का मिलेगा लाभ

रीवा-इंदौर फ्लाइट से देशभर में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, 1 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा 15 घंटे का सफर, बुकिंग हुई शुरू

INDORE REWA FLIGHT START
रीवा-इंदौर फ्लाइट शुरू (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 1:19 PM IST

3 Min Read
इंदौर: मध्य प्रदेश के विंध्य को हवाई कनेक्टविटी की सौगात मिल गई है. आज यानि सोमवार से इंदौर रीवा विमान सेवा की शुरुआत हुई. पहले दिन ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विमान से अपने 40 कार्यकर्ताओं के साथ रीवा पहुंच जा रहे हैं. इसी तरह 70 यात्रियों के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला इंदौर की यात्रा करेंगे. कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक इंदौर हवाई सेवा विन्ध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा. विकास, व्यापार और पर्यटन के अवसरों को सशक्त बनाएगा. इस हवाई सेवा से यात्री चित्रकूट और मैहर मां शारदा तीर्थ स्थानों के दर्शन का लाभ ले सकता है.

इंदौर से बड़े शहरों और विदेशों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी

इंदौर से रीवा की हवाई सेवा को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इससे विंध्य क्षेत्र के इंदौर में निवासरत हजारों नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी. इंदौर विमानतल से मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बैंगलोर आदि शहरों के साथ ही विदेशों के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. इस हवाई सेवा से विंध्य क्षेत्र के सतना, सीधी, शहडोल, मऊगंज आदि क्षेत्रों के नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय के साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा में सुविधा भी मिलेगी."

इंदौर से रीवा के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने भरी उड़ान (ETV Bharat)

रीवा से इंदौर और इंदौर से रीवा फ्लाइट का समय

रीवा से इंदौर के लिये एटीआर 72 विमान उड़ान भरेगा. इंडिगो एयरलाइंस की इस नियमित सेवा में फ्लाइट सुबह 11.30 बजे इंदौर से रवाना होकर दोपहर 1.15 बजे रीवा पहुंचेगी. इसके बाद 1.35 बजे रीवा से इंदौर के लिए रवाना होगी. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के साथ आने वाले सभी यात्री रीवा से चित्रकूट और मैहर की तीर्थयात्रा के लिए रवाना होंगे.

VIJAYVARGIYA REACHED REWA BY PLANE
कैलाश विजयवर्गीय और राजेंद्र शुक्ल प्लेन से रीवा पहुंचे (ETV Bharat)

महज 1 घंटे 45 मिनट में सफर होगा पूरा

दो दिवसीय इस तीर्थयात्रा के क्रम में 22 दिसबंर को चित्रकूट के लिए रवाना होंगे और 23 दिसंबर को सभी कार्यकर्ता मैहर में देवी दर्शन करेंगे. 23 की रात को मैहर से प्लेन से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 22 को सुबह 10 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे. जहां इंदौर से रीवा के लिए फ्लाइट सुबह 11.30 बजे रवाना होगी. 1 घंटे 45 मिनट बाद दोपहर 1.15 बजे रीवा एयरपोर्ट पर प्लेन पहुंचेगा. पहले जो सफर ट्रेन या बस से 15 घंटे में पूरा होता था, अब हवाई सुविधा मिलने के बाद 15 घंटे का सफर महज 1 घंटा 45 मिनट में पूरा होगा.

बुकिंग हुई शुरू

इस हवाई सेवा के शुरू होने से इंदौर में रहने वाले विंध्य क्षेत्र सतना, सीधी, शहडोल, मऊगंज के हजारों लोगों को बेहतर हवाई सेवा का लाभ मिलेगा. इंदौर से रीवा के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट के लिए इंडिगो में बुकिंग शुरू हो चुकी है. रीवा एयरपोर्ट से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों को इंदौर के रास्ते दूसरे देशों की फ्लाइट से कनेक्ट किया जाएगा.

REWA INDORE FLIGHT
INDORE REWA FLIGHT SERVICE
INDIGO REWA INDORE FLIGHT SERVICE
