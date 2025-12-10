ETV Bharat / state

'सभी टर्मिनल पर ऑपरेशन ठीक से चल रहे हैं...', IndiGo संकट के बीच IGI एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए अच्छी खबर

दोपहर 12:49 बजे जारी एडवाइजरी में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये भी कहा कि यात्री "भरोसे के साथ" अपने ट्रैवल प्लान जारी रख सकते हैं. मैसेज में आगे बताया गया कि ज़रूरत पड़ने पर यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट पर चौबीसों घंटे डेडिकेटेड ऑन-ग्राउंड टीमें तैनात हैं. एयरपोर्ट प्रबंधन ने सलाह दी है कि यात्री घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की ताज़ा स्थिति जरूर चेक कर लें.

एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक, यह अपडेट रेगुलर एडवाइजरी का हिस्सा है, जो इंडिगो की बार-बार होने वाली फ्लाइट्स कैंसिल होने और रुकावटों के बीच यात्रियों को एयरपोर्ट की स्थिति के बारे में बताने के लिए जारी की जाती है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने X पर जारी एडवाइजरी में लिखा कि, "हमें सभी यात्रियों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल पर ऑपरेशन आसानी से और तय समय पर चल रहे हैं."

नई दिल्ली: इंडिगो संकट के बीच हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) ने बुधवार को यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की. एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशन आसानी से और समय पर चल रहे हैं. सभी टर्मिनल पर फ्लाइट्स का आना और जाना, दोनों ही प्लान के मुताबिक चल रहे हैं.

फंसे हुए यात्रियों को बिना देर किए मुआवज़ा दिया जाए

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच के सामने मामले की सुनवाई करते हुए इंडिगो और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि फंसे हुए यात्रियों को बिना देर किए मुआवज़ा दिया जाए. इसके साथ ही मदद और रिफंड से जुड़े DGCA के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. कोर्ट ने संकट के दौरान हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई और मौजूदा निगरानी सिस्टम पर सफाई मांगी.

ASG ने कोर्ट को बताया कि किराए की लिमिट एक रेगुलेटरी कदम के तौर पर लगाई गई थी और स्थिति बिगड़ने के बाद मंत्रालय ने दखल दिया था. उन्होंने कहा कि इंडिगो की मुश्किलें कुछ हद तक बदले हुए FDTL नियमों को लागू करने में बार-बार मांगी गई मोहलत की वजह से थीं. DGCA ने अपने वकील के ज़रिए बताया कि ड्यूटी-टाइम नियमों पर सालों से चर्चा चल रही थी और एयरलाइंस के साथ कई दौर की बातचीत हुई थी.

कोर्ट को बताया गया कि छोटी एयरलाइंस पहले ही इसका पालन कर चुकी थीं, जबकि इंडिगो और एयर इंडिया ने और समय मांगा था. बेंच ने कहा कि पायलट-रेस्ट गाइडलाइंस को फेज़ में लागू किया जाना था और यह भी बताया कि नवंबर 2024 के लिए तय आखिरी स्टेज अभी तक पूरा नहीं हुआ है. अपनी बात खत्म करने से पहले, बेंच ने निर्देश दिया कि अगर जांच कमेटी अगली सुनवाई से पहले अपना काम पूरा कर लेती है, तो उसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2026 को होनी है.

