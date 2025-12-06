ETV Bharat / state

इंडिगो फ्लाइट रद्द, यात्रियों के लिए हावड़ा मुंबई सीएसएमटी के बीच स्पेशल ट्रेन

इंडिगो फ्लाइट्स के प्रभावित यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनें शुरू की है.

इंडिगो फ्लाइट न्यूज अपडेट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 1:41 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 2:08 PM IST

बिलासपुर: इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने देश भर में 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं ताकि लोगों को टिकट मिलने में परेशानी ना हो.

छत्तीसगढ़ में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान

छत्तीसगढ़ में भी इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने पर कई यात्री परेशान हो रहे हैं. ऐसे यात्रियों के लिए हावड़ा–सीएसएमटी–हावड़ा के बीच 1-1 फेरे के विशेष ट्रेन का संचालन रेलवे कर रहा है.

गाड़ी संख्या 02870 हावड़ा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 6 दिसम्बर 2025 शनिवार को और गाड़ी संख्या 02869 सीएसएमटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन सीएसएमटी से 8 दिसम्बर 2025 सोमवार को चलेगी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस गाड़ी का स्टॉपेज बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं गोंदिया स्टेशनों में दिया है.

गाड़ी संख्या 02870 हावड़ा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन

  • हावड़ा से 13.55 बजे रवाना होगी
  • खड़गपुर आगमन 15.30 बजे, प्रस्थान 15.35 बजे
  • टाटानगर आगमन 17.23 बजे प्रस्थान 17.28 बजे
  • राऊरकेला आगमन 19.52 बजे प्रस्थान 20.00 बजे
  • झारसुगुड़ा आगमन 22.03 बजे प्रस्थान 22.05 बजे
  • दूसरे दिन रविवार को बिलासपुर आगमन 01.15 बजे प्रस्थान 01.25 बजे
  • रायपुर आगमन 03.15 बजे प्रस्थान 03.20 बजे
  • दुर्ग आगमन 04.15 बजे प्रस्थान 04.20 बजे
  • गोंदिया आगमन 06.05 बजे प्रस्थान 06.10 बजे
  • नागपुर आगमन 08.10 बजे प्रस्थान 08.20 बजे
  • बडनेरा आगमन 11.10 बजे प्रस्थान 11.15 बजे
  • अकोला आगमन 12.10 बजे प्रस्थान 12.15 बजे
  • भुसावल आगमन 14.50 बजे प्रस्थान 14.55 बजे
  • नासिक रोड आगमन 18.30 बजे प्रस्थान 18.35 बजे
  • कल्याण आगमन 22.05 बजे प्रस्थान 22.10 बजे
  • 23.45 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी ट्रेन

गाड़ी संख्या 02869 सीएसएमटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन

  • 8 दिसम्बर 2025 सोमवार को सीएसएमटी से 11.05 बजे रवाना होगी
  • कल्याण आगमन 12.10 बजे प्रस्थान 12.15 बजे
  • नासिक रोड आगमन 15.15 बजे प्रस्थान 15.20 बजे
  • भुसावल आगमन 18.50 बजे प्रस्थान 18.55 बजे
  • अकोला आगमन 21.00 बजे प्रस्थान 21.05 बजे
  • बडनेरा आगमन 22.55 बजे प्रस्थान 23.00 बजे
  • दूसरे दिन मंगवार को नागपुर आगमन 01.25 बजे प्रस्थान 01.30 बजे
  • गोंदिया आगमन 03.25 बजे प्रस्थान 03.30 बजे
  • दुर्ग आगमन 05.05 बजे प्रस्थान 05.10 बजे
  • रायपुर आगमन 05.43 बजे प्रस्थान 05.48 बजे
  • बिलासपुर आगमन 07.40 बजे प्रस्थान 07.45 बजे
  • झारसुगुड़ा आगमन 11.20 प्रस्थान 11.25 बजे
  • राऊरकेला आगमन 12.50 बजे प्रस्थान 13.00 बजे
  • टाटानगर आगमन 15.50 बजे प्रस्थान 15.55 बजे
  • खड़गपुर आगमन 18.10 बजे प्रस्थान 18.15 बजे
  • 20.55 बजे हावड़ा पहुंचेगी ट्रेन

स्पेशल ट्रेन में ये सुविधाएं

इस स्पेशल ट्रेन में 1 एसएलआरडी, 4 सामान्य, 6 स्लीपर, 2 एसी-III इकोनामी, 4 एसी-III, 2 एसी-II, 1 एसी-I और जनरेटर कार सहित कुल 21 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

Last Updated : December 6, 2025 at 2:08 PM IST

