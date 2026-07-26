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रांची एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी के कारण इंडिगो विमान की उड़ान टली, यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया

रांची में इंडिगो के विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद उसे एहतियातन ग्राउंड कर दिया गया.

IndiGo flight grounded at Ranchi
रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 4:20 PM IST

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रांचीः रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शनिवार रात इंडिगो की एक उड़ान में तकनीकी समस्या सामने आने के बाद उसे उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई. विमान भुवनेश्वर से निर्धारित समय पर रांची पहुंचा था, लेकिन वापसी से पहले की गई नियमित जांच में तकनीकी खामी मिलने पर उसे तत्काल ग्राउंड कर दिया गया. इस दौरान विमान में मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना में किसी यात्री या चालक दल के सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

भुवनेश्वर से रांची पहुंचा था विमान

जानकारी के अनुसार, इंडिगो का विमान शनिवार शाम भुवनेश्वर से रांची पहुंचा था. विमान के रांची पहुंचने के बाद इंजीनियरिंग टीम ने नियमित तकनीकी निरीक्षण किया. जांच के दौरान विमान में एक तकनीकी समस्या सामने आई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर विमान को आगे की उड़ान के लिए रोक दिया गया.

यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाला गया

इधर, भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों की बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी और सभी यात्री विमान में अपनी सीटों पर बैठ चुके थे. इसी बीच तकनीकी जांच की रिपोर्ट मिलने पर एयरलाइन ने उड़ान रद्द करने का निर्णय लिया. इसके बाद यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी गई और उन्हें सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर लाया गया. अचानक उड़ान रद्द होने से यात्रियों को कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा, हालांकि एयरलाइन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई.

यात्रियों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था

एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए. रांची से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक अन्य उड़ान को रद्द कर उसके विमान का उपयोग भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए किया गया, ताकि उन्हें अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

एयरपोर्ट प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहा. तकनीकी टीम ने विमान की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. जब तक सभी सुरक्षा मानकों के अनुरूप विमान को पूरी तरह सुरक्षित नहीं पाया जाएगा, तब तक उसे उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक ने की पुष्टि

इस संबंध में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद नियमित तकनीकी जांच के दौरान एक कमी पाई गई. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विमान को एहतियातन ग्राउंड कर दिया गया. उन्होंने कहा कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और एयरलाइन ने उनके लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित की है.

एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी विमान में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका मिलने पर उसे तुरंत उड़ान से रोकना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का हिस्सा है. ऐसे मामलों में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए विस्तृत जांच के बाद ही विमान को दोबारा परिचालन की अनुमति दी जाती है.

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