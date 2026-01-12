गोरखपुर से बेंगलुरू जा रही फ्लाइट से टकराया पक्षी; बनारस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग; सुरक्षित उतारे गए 216 यात्री
आज रवाना किए जाएंगे यात्री, इंडिगो के विमान की जांच में नोज सेक्शन में डेंट और हल्की दरार मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 2:50 PM IST
वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गोरखपुर से बेंगलुरू जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-437 की बर्ड हिट के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. विमान में सवार सभी 216 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया. सभी यात्रियों को बनारस के अलग-अलग होटलों में ठहराया गया. कुछ यात्रियों को सोमवार को उनके गंतव्य तक भेजा गया. शाम तक विमान की खराबी दूर होने पर बाकी को इसी से रवाना किया जाएगा.
एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि फ्लाइट जब आसमान में थी, उसी दौरान एक पक्षी उससे टकरा गया. जिससे फ्लाइट के नोज सेक्शन को नुकसान पहुंचा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तत्काल वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और एहतियातन विमान को सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया. विमान ने शाम 7:05 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की.
लैंडिंग के बाद प्रारंभिक तकनीकी जांच में नोज सेक्शन में डेंट और हल्की दरार पाई गई. इसके बाद विमान को एयरपोर्ट के बे नंबर-03 पर खड़ा कर दिया गया. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पायलट ने आगे की उड़ान संचालित करने से इनकार कर दिया, जिससे गोरखपुर–बेंगलुरू की यह फ्लाइट रद्द कर दी गई.
रात करीब 8:40 बजे सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इंडिगो एयरलाइंस की ओर से यात्रियों के ठहरने के लिए वाराणसी शहर के विभिन्न होटलों में व्यवस्था की गई.
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो की तकनीकी टीम विमान में आई क्षति की विस्तृत जांच कर रही है. मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही विमान की आगे की उड़ान को लेकर फैसला लिया जाएगा. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है.
एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता के मुताबिक, अलग-अलग विमानों से और अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए यात्रियों को यहां से भेजा जाएगा. कुछ यात्रियों को सोमवार को भेजा गया है. बेंगलुरू दिल्ली की कुछ फ्लाइट दोपहर बाद आएंगी, उनसे भी भेजा जाएगा. शाम तक यदि विमान ठीक हो जाता है तो इसी से बाकी यात्रियों को गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा.
