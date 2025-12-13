बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भुवनेश्वर-रांची इंडिगो विमान की हुई हार्ड लैंडिंग, फ्लाइट ग्राउंडेड, सभी सुरक्षित

ETV Bharat / state

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट ने हार्ड लैंडिंग की. जिसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 13, 2025 at 9:43 AM IST

रांची: राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया. इंडिगो की फ्लाइट संख्या- 6E 7361 की रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी. इसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया. यात्रियों ने एक झटका महसूस किया. हालांकि पायलट की सूझबूझ से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई. सभी यात्री सुरक्षित हैं. विमान में 75 यात्री सवार थे.

विमान की क्यों करानी पड़ी हार्ड लैंडिंग

रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि यह विमान विलंब से रात करीब 8:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा था. लेकिन लैंडिंग के वक्त कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से पायलट को हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी. उन्होंने कहा कि किसी यात्री को चोट नहीं आई है. सभी सुरक्षित है.

उन्होंने कहा कि हार्ड लैंडिंग के बाद भी विमान के पिछले हिस्से को कोई बाहरी नुकसान नहीं पहुंचा है. जब पायलट ने विमान को एप्रन रैंप के साथ अटैच किया, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली. वहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि कई बार कुछ वजहों से हार्ड लैंडिंग करानी पड़ती है. इसके बाद जांच की जाती है कि अगले उड़ान के लिए विमान सुरक्षित है या नहीं.

कई यात्रियों को कार से भेजा गया भुवनेश्वर

इस मामले में विमान को उड़ान के लायक नहीं पाया गया. आज इसको दुरुस्त करने के लिए दिल्ली से इंजीनियर की टीम आएगी. इसके ठीक बाद इसी विमान को रांची से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरना था. उससे सफर करने के लिए बड़ी संख्या में यात्री भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन विमान की टेक्निकल जांच होने लगी.

इस दौरान यात्रियों को भरोसा दिया गया कि टेक्निकल जांच के बाद ही उड़ान संभव है. लेकिन रात 9:40 बजे घोषणा की गई कि विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है और दूसरे विमान की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है. इस वजह से भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों ने हंगामा भी किया. बाद में इंडिगो प्रबंधन ने सभी यात्रियों को होटल में रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित की. इसके अलावा 35 यात्रियों को कार से भुवनेश्वर भेजा गया.

