ETV Bharat / state

रायपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो विमान पहले प्रयास में लैंड में रहा असफल, दूसरे प्रयास में हुई सुरक्षित लैंडिंग, वापसी की उड़ान रद्द

यात्री ने बताया, विमान कुछ देर के लिए जमीन पर लगा और फिर दोबारा उड़ान भरी, जिससे कुछ देर के लिए चिंता पैदा हो गई.

INDIGO FLIGHT FAILS TO LAND
दूसरे प्रयास में हुई सुरक्षित लैंडिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 10:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में आज इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान अपने पहले प्रयास में असफल रही. जिसके बाद इंडिगो की इस फ्लाइट की वापसी उड़ान रद्द हो गई. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर इंडिगो के एटीआर विमान की भोपाल वापसी उड़ान पहले प्रयास में असफल रहने के बाद रद्द कर दी गई, जबकि दूसरे प्रयास में विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की.

मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही थी फ्लाइट

मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रहा विमान दोपहर 2:50 मिनट पर रनवे के पास पहुंचा, लेकिन अज्ञात कारणों से लैंडिंग पूरी नहीं कर सका. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पायलट ने गो-अराउंड किया, कुछ मिनट तक हवा में रहा और फिर सुरक्षित लैंडिंग की. हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पुष्टि की कि घटना के बाद भोपाल जाने वाली निर्धारित वापसी सेवा रद्द कर दी गई है, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी.

फ्लाइट में सफर कर रहे मुसाफिर ने दी जानकारी

विमान में सवार एक यात्री ने बताया कि विमान कुछ देर के लिए जमीन पर लगा और फिर दोबारा उड़ान भरी, जिससे यात्रियों में कुछ देर के लिए चिंता पैदा हो गई. लेकिन बाद में हवाई जहाज की सुरक्षित रवने पर लैंडिंग हो गई.

(सोर्स पीटीआई)

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल: रायपुर एयरपोर्ट के काउंटर पर फूटा मुसाफिरों का गुस्सा

बस्तर ओलंपिक 2025: समापन समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

रायपुर एयरपोर्ट से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक की उड़ान जल्द

TAGGED:

INDIGO
RAIPUR
SWAMI VIVEKANANDA AIRPORT
BHOPAL
INDIGO FLIGHT FAILS TO LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.