रायपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो विमान पहले प्रयास में लैंड में रहा असफल, दूसरे प्रयास में हुई सुरक्षित लैंडिंग, वापसी की उड़ान रद्द

रायपुर: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में आज इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान अपने पहले प्रयास में असफल रही. जिसके बाद इंडिगो की इस फ्लाइट की वापसी उड़ान रद्द हो गई. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर इंडिगो के एटीआर विमान की भोपाल वापसी उड़ान पहले प्रयास में असफल रहने के बाद रद्द कर दी गई, जबकि दूसरे प्रयास में विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की.



मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही थी फ्लाइट

मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रहा विमान दोपहर 2:50 मिनट पर रनवे के पास पहुंचा, लेकिन अज्ञात कारणों से लैंडिंग पूरी नहीं कर सका. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पायलट ने गो-अराउंड किया, कुछ मिनट तक हवा में रहा और फिर सुरक्षित लैंडिंग की. हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पुष्टि की कि घटना के बाद भोपाल जाने वाली निर्धारित वापसी सेवा रद्द कर दी गई है, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी.

फ्लाइट में सफर कर रहे मुसाफिर ने दी जानकारी