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इंडिगो की फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में धुआं दिखने पर लिया फैसला

अगरतला से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में स्मोक वार्निंग मिलने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

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कार्गो क्षेत्र में स्मोक वार्निंग के बाद बदला रास्ता: लखनऊ एटीसी से मांगी गई तुरंत लैंडिंग की अनुमति. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 8:56 PM IST

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लखनऊ: अगरतला से दिल्ली जा रहा इंडिगो का विमान मंगलवार शाम अचानक लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा. विमान में धुआं दिखने की जानकारी मिलने पर पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी. लखनऊ एयरपोर्ट पर परमिशन मिलने के बाद विमान को सुरक्षित नीचे उतारा गया. सभी यात्रियों को बाहर निकाल कर विमान की गहन जांच पड़ताल की जा रही है.

कार्गो हिस्से में स्मोक वार्निंग मिलने के बाद लिया फैसला: फिलहाल अभी तक विमान में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. एयरपोर्ट प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार शाम इंडिगो की उड़ान 6E6504 अगरतला से करीब शाम 4:30 बजे रवाना होकर शाम 7:05 बजे दिल्ली पहुंचती है. मंगलवार को जब विमान दिल्ली जा रहा था, तभी रास्ते में विमान के कार्गो क्षेत्र में स्मोक वार्निंग इंडिकेशन मिला. स्थिति को देखते हुए पायलट ने आनन-फानन नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ एटीसी को सूचना दी और विमान को लखनऊ डायवर्ट करने का निर्णय लिया.

103 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला: ATC से लैंडिंग की अनुमति मिलते ही विमान को शाम 6:29 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया. इस विमान में 103 यात्री और छह क्रू सदस्य सवार थे. वहीं इस विमान की लैंडिंग से पहले ही लखनऊ एयरपोर्ट पर सभी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए थे. इसके साथ ही फायर एवं रेस्क्यू, एंबुलेंस, मेडिकल, सुरक्षा और टर्मिनल सपोर्ट टीमें मौके पर मुस्तैद कर दी गई थीं.

तकनीकी टीम कर रही है पूरे विमान की जांच: विमान के उतरने के तुरंत बाद उसे टैक्सी वे पर लाया गया. इसके बाद सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. फिलहाल विमान को एयरपोर्ट पर खड़ा करके तकनीकी टीम गहन जांच कर रही है. सभी यात्री जांच पूरी होने और आगे की यात्रा व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं.

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