इंडिगो संकट के बीच रेलवे बना सहारा, दिल्ली से इन ट्रेनों में बढ़ाए जा रहें है एक्‍सट्रा कोच

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, ''बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा कई व्यापक प्रबंध किए गए हैं. जिसमें पहला है, अतिरिक्त कोच का अटैचमेंट करना हमारी रेगुलर ट्रेन में, इस संदर्भ में उत्तर रेलवे द्वारा जम्मू राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में अतिरिक्त कोच अटैच किए गए हैं. राजधानी में थर्ड एसी कोच और शताब्दी ट्रेंस में एसी चेयर कार कोच अटैच किए गए हैं.'' इसके अलावा और कई स्पेशल ट्रेंनों का संचालन किया जा रहा है.

नई दिल्ली: इंडिगो संकट के चलते बीते चार दिनों से हवाई यात्रियों का बुरा हाल है. समय से गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग विकल्प तलाशने में बेहाल हैं. विमान कंपनी के साथ-साथ जहां-तहां फंसे यात्री रेगुलेट करने वाली एजेंसी पर भड़ास निकाल रहे हैं. इसी बीच आईजीआई एयरपोर्ट से सैकड़ों उड़ानें रद्द होने पर उत्तर रेलवे ने दिल्ली से जाने वाली प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त इंतजाम किया है. ताकि हवाई यात्री गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन को विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकें.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, ''उत्तर रेलवे के द्वारा अभी तक लगभग करीब 20-22 ट्रेन के संचालन की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें मुख्यतः दिल्ली क्षेत्र से मुंबई, साबरमती अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, हावड़ा, पटना, दरभंगा सहित कई विशेष जगहों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह संख्या आवश्यकता पड़ने पर और बढ़ाई जाएगी.

हिमांशु उपाध्याय ने ये भी बताया कि "हमारी जो डिमांड इवैल्यूएशन टीम है, वह लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हैं. जैसे ही डिमांड जिस क्षेत्र की, जिस एरिया के, जिस शहर की, जिस रूट की डिमांड ज्यादा होती है, वहां अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जाएगा. कुल मिलाकर हमारा प्रयास यह है कि लोगों को हम बढ़ी हुई डिमांड को अच्छी तरह से मीट कर सकें." इसके अलावा, स्टेशन पर भी सुरक्षा और यात्रियों को सुविधा देने के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं और स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है.

बता दें कि इंडिगो संकट के चलते दिल्ली से मुंबई, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़ और हैदराबाद जैसे व्यस्त रूटों पर किराए सामान्य से तीन से चार गुना तक बढ़ चुके हैं. 6 दिसंबर के लिए कई सेक्टरों में टिकटों के दाम सामान्य किराए से कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में मजबूर होकर यात्रियों को महंगा टिकट खरीदना पड़ रहा है. यही वजह है कि दिल्ली से तकरीबन देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए एक्सप्रेस ट्रेनें जो चलती हैं उसमें अतिरिक्त कोचों का इंतजाम किए जा रहे हैं.

