इंडिगो संकट का पर्यटन पर गहरा असर, मनाली में बुकिंग 15-20% तक घटी, कारोबारियों की चिंता बढ़ी
इंडिगो संकट का असर अब हिमाचल के पर्यटन पर भी पड़ता दिख रहा है. होटल बुकिंग में गिरावट के बाद कारोबारी परेशान दिख रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 1:25 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 2:22 PM IST
कुल्लू: इंडिगो एयरलाइंस में चल रहे ऑपरेशनल संकट का सीधा असर अब हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल रहा है. उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण हिमाचल आने का प्लान बना चुके कई पर्यटकों ने अपने टूर प्रोग्राम टाल दिए हैं. दिसंबर–जनवरी के पीक टूरिस्ट सीजन में पर्यटन गतिविधियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रोजाना करीब 2300 उड़ानें संचालित करती है और घरेलू एविएशन मार्केट में उसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है. बीते कुछ दिनों में बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने से देशभर में हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं. इसका असर पहाड़ी राज्यों, खासकर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भी पड़ा है.
मनाली में होटल बुकिंग में गिरावट
मनाली के होटल कारोबारियों और टूर ऑपरेटरों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में होटल बुकिंग में 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. जहां पिछले वर्षों में इस समय होटल ऑक्यूपेंसी 80 से 90 प्रतिशत तक रहती थी, वहीं इस साल यह घटकर 60 से 70 प्रतिशत के आसपास रह गई है.
महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे दूर-दराज राज्यों से आने वाले पर्यटक इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. इन राज्यों से मनाली पहुंचने का प्रमुख साधन हवाई मार्ग है. फ्लाइट कैंसिल होने से कई बुकिंग रद्द हुईं, जबकि कई यात्रियों ने अपनी यात्रा अगले सप्ताहों के लिए टाल दी है.
ट्रेवल एजेंट्स की चिंता बढ़ी
कुल्लू के ट्रेवल एजेंट अभिनव वशिष्ट ने कहा, "इंडिगो उड़ानों में आ रही दिक्कतों के कारण गुजरात, मुंबई और दक्षिण भारत से आने वाली बुकिंग्स पर खास असर पड़ा है. अन्य एयरलाइनों के किराए दोगुने तक बढ़ गए, जिससे करीब 20 प्रतिशत बुकिंग रद्द करनी पड़ी है. हालात लंबे समय तक बने रहे तो पर्यटन कारोबार को और नुकसान हो सकता है."
सीजन कमजोर रहने की आशंका
मनाली के होटल मालिक बुद्धि प्रकाश ने बताया कि इस सीजन में होटल ऑक्यूपेंसी पिछले साल के 70–80 प्रतिशत से गिरकर 40–50 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा उड़ानें इंडिगो की होती हैं, इसलिए वहां से आने वाले पर्यटक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. हालांकि सिविल एविएशन विभाग द्वारा लागू किए गए नए फेयर कैप से आने वाले दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है.
