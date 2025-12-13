ETV Bharat / state

इंडिगो संकट का पर्यटन पर गहरा असर, मनाली में बुकिंग 15-20% तक घटी, कारोबारियों की चिंता बढ़ी

इंडिगो एयरलाइंस संकट का हिमाचल के पर्यटन पर गहरा असर पड़ा है ( ETV Bharat )

कुल्लू: इंडिगो एयरलाइंस में चल रहे ऑपरेशनल संकट का सीधा असर अब हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल रहा है. उड़ानें रद्द होने और देरी के कारण हिमाचल आने का प्लान बना चुके कई पर्यटकों ने अपने टूर प्रोग्राम टाल दिए हैं. दिसंबर–जनवरी के पीक टूरिस्ट सीजन में पर्यटन गतिविधियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रोजाना करीब 2300 उड़ानें संचालित करती है और घरेलू एविएशन मार्केट में उसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है. बीते कुछ दिनों में बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने से देशभर में हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं. इसका असर पहाड़ी राज्यों, खासकर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भी पड़ा है. इंडिगो एयरलाइंस संकट का हिमाचल के पर्यटन पर गहरा असर पड़ा है (ETV Bharat) मनाली में होटल बुकिंग में गिरावट मनाली के होटल कारोबारियों और टूर ऑपरेटरों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में होटल बुकिंग में 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. जहां पिछले वर्षों में इस समय होटल ऑक्यूपेंसी 80 से 90 प्रतिशत तक रहती थी, वहीं इस साल यह घटकर 60 से 70 प्रतिशत के आसपास रह गई है.