इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल: रायपुर एयरपोर्ट के काउंटर पर फूटा मुसाफिरों का गुस्सा

पैसेंजरों की शिकायत है कि उनको फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी उनको एयरपोर्ट आने पर दी गई.

INDIGO FLIGHT CANCELLED
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 5:42 PM IST

रायपुर: देशभर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं. किसी को अपने भाई की शादी में जाना है, किसी को अपनी बहन की शादी अटेंड करनी है. लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से कोई भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहा है.

फ्लाइट कैंसिल होने से बढ़ी मुसीबत

सबसे ज्यादा मुसाबित उन लोगों को हो रही है, जो छोटे छोटे बच्चों या फिर बुजुर्ग माता पिता के साथ सफर के लिए निकले हैं. एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का जमावड़ा लगा है. एनक्वायरी काउंटर पर हर कोई अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए घंटों इंतजार कर रहा है. दूसरी फ्लाइटों की टिकट इतनी महंगी है कि मिडिल क्लास वाले उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. ऐसे में मुसाफिरों का गुस्सा अब एयरलाइन कंपनी पर फूट रहा है.

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल (ETV Bharat)

मुसाफिर हुए नाराज, फूट रहा लोगों का गुस्सा

नाराज मुसाफिरों का कहना है कि जब वो एयरपोर्ट पर आए तो उनको फ्लाइट कैंसिल होने की खबर मिली. कई मुसाफिरों का कहना है कि उनको संबंधित एयरलाइन कंपनी की ओर से कोई भी सूचना फोन या मैसेज के द्वारा नहीं दी जा रही. रायपुर एयरपोर्ट पर कई ऐसे भी मुसाफिर बैठे हैं जो आए थे छुट्टियों में लेकिन अब नौकरी पर वापस जा नहीं पा रहे. फ्लाइट कैंसिल होने से आर्थिक चपत तो लगी है साथ ही टिकट के पैसे रिफंड कराने के लिए वो अलग भटक रहे हैं.

एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं एक पैसेंजर को सामान्य तौर पर मिलती है, उसमें भी कटौती की जा रही है. हम लगातार टिकट काउंटर पर जाकर संबंधित कंपनी के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बातों का कोई भी जवाब देने से बच रहे हैं. कबतक स्थिति साफ होगी ये भी नहीं बता पा रहे हैं. फ्लाइट क्यों रद्द हुई इसकी भी सूचना उनको नहीं दी जा रही है: मुसाफिर, रायपुर

मुझे बेंगलुरू जाना है. मेरी टिकट सुबह 5 बजे की थी. सुबह 7 बजे ये जानकारी दी गई कि फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया है. अब मुझे दोपहर 2 बजकर 30 मिनट का टिकट दिया गया है. अब ये दूसरी फ्लाइट मिलती है या नहीं ये भी देखना होगा: मुसाफिर, रायपुर

पूछताछ काउंटर पर लगी भीड़

एयरपोर्ट के इंडिगो काउंटर पर कुछ लोग ऐसे भी शिकायत लेकर पहुंचे थे कि उनकी यात्रा पटना से रद्द हुई लेकिन सामान उनका वहीं पर रख लिया गया. अब उनका सामान रायपुर कब पहुंचेगा इसकी जानकारी देने में इंडिगो के सभी पदाधिकारी फेल साबित हो रहे हैं. मुसाफिर की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पटना से रायपुर आने वाली उड़ान रद्द हुई इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उनसे सामान ले लिया गया. उनका सामान जबतक नहीं मिलता वो कहां जाएं और क्या करें, कौन मदद करेगा उन्हे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. मुसाफिरों की समस्याओं को लेकर ईटीवी भारत ने इंडिगो के पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की तो वो कोई भी जानकारी देने में असमर्थ साबित हुए.

क्या कहना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय का

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि वह एयरलाइनों, हवाई अड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और अन्य परिचालन हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों, छात्रों, रोगियों और तत्काल यात्रा करने वालों को प्राथमिकता वाली सुविधाएं प्राप्त हो. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, निगरानी तंत्र को मज़बूत किया गया है और जल्द से जल्द पूर्ण परिचालन सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वो काम कर रहे हैं. इससे पहले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया था. साथ ही परिचालन निर्देश जारी किए गए थे. मंत्रालय ने इंडिगो को सामान्य उड़ान सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए कई परिचालन निर्देश जारी किए हैं. नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में व्यवधान को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे.

संपादक की पसंद

