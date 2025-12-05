ETV Bharat / state

इंडिगो संकट से बढ़ी यात्रियों की परेशानी, किराया तीन से चार गुना तक बढ़ा, यात्रियों ने बताई आपबीती

यात्रियों ने सुनाया दर्द: यात्री निरंजन ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें श्रीनगर से दिल्ली होकर भुवनेश्वर जाना था लेकिन इंडिगो की श्रीनगर- दिल्ली फ्लाइट लेट होने से उनकी भुवनेश्वर वाली शाम की फ्लाइट छूट गई. मजबूरन उन्हें रात दिल्ली में रुकना पड़ा. एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद अन्य एयरलाइन के नए टिकट पर 11,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े. उन्होंने कहा कि इंडिगो का संचालन प्रभावित होने से यात्रियों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है.

नई दिल्ली: देश की प्रमुख एयरलाइन में शामिल इंडिगो इन दिनों गंभीर परिचालन संकट से गुजर रही है. लगातार चार दिनों से फ्लाइट्स के डिले और कैंसिल होने का असर अब यात्रियों की जेब और सफर दोनों पर साफ दिख रहा है. 4 दिसम्बर को इंडिगो की कई अंतर्राष्ट्रीय और सभी डोमेस्टिक उड़ानें रद्द कर दी गईं. इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ और फ्लाइट उपलब्धता कम होने से कई रूटों पर टिकटों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं.

यात्री दिलबर हसन उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं. वह सऊदी अरब जाने वाले थे. उनकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई, जबकि उनका वीजा जल्द समाप्त होने वाला है. ऐसे में उन्हें मजबूरी में सऊदी एयरलाइंस का टिकट लेना पड़ा, जो 15,000 रुपये महंगा है. उन्होंने कहा कि फ्लाइट कैंसिलेशन से समय व पैसा दोनों की भारी बर्बादी हुई.

फ्लाइट डिले होने की वजह से इंतजार करते यात्री (ETV Bharat)

फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना पहले नहीं दी गई : हैदराबाद के रहने वाले वीरप्पा ने बताया कि वह महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए दिल्ली आए थे. पहले से ही आने-जाने की इंडिगो एयरलाइंस में टिकट बुक की हुई थी. दिल्ली पहुंच गए लेकिन मीटिंग अटेंड करने के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है. इसका कोई मैसेज नहीं आया था.

फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना पहले नहीं दी गई (ETV Bharat)

टिकट किराया महंगा होने से परिवार वाले यात्री परेशान : अन्य एयरलाइंस के टिकट बहुत महंगे हैं. ऐसे में अब फ्लाइट की बजाय ट्रेन से जाएंगे. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर जो विभिन्न देशों से लोग आए हैं और उन्हें इंडिगो की फ्लाइट से दूसरे राज्यों में जाना है वह काफी परेशान है अंदर पानी तक की व्यवस्था नहीं है परिवार में बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सभी हैं जो परेशान है.

किराए आसमान पर, कई रूटों पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कीमतें (ETV Bharat)

किराए आसमान पर, कई रूटों पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कीमतें : दिल्ली से मुंबई, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़ और हैदराबाद जैसे व्यस्त रूटों पर किराए सामान्य से तीन से चार गुना तक बढ़ चुके हैं. 5 और 6 दिसंबर के लिए कई सेक्टरों में टिकटों के दाम सामान्य किराए से कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में मजबूर होकर यात्रियों को महंगा टिकट खरीदना पड़ रहा है.



6 दिसंबर को दिल्ली से प्रमुख शहरों का किराया:



दिल्ली–पटना:

Air India Express: 24,611 – 25,019 रुपए

SpiceJet: 40,483 रुपए



दिल्ली–मुंबई:

Air India Express: 24,999 रुपए

अन्य फ्लाइट्स: 36,262 – 48,972 रुपए



दिल्ली–कोलकाता:

SpiceJet: 38,699 रुपए

Air India Express: 49,159 – 51,048 रुपए

महंगी फ्लाइट्स: 61,955 रुपए तक



दिल्ली–बेंगलुरु:

Air India Express: 49,159 – 51,068 रुपए



मांग बढ़ने व उपलब्धता घटने के चलते कई रूटों पर किराए चार गुना तक पहुंच गए हैं. माना जा रहा है कि यदि इंडिगो का संकट और गहराता है तो आने वाले दिनों में हवाई टिकटों में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है. इंडिगो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जल्द स्थिति सामान्य करने की कोशिश में है और कई रूटों को रीशेड्यूल किया जा रहा है.



