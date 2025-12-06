ETV Bharat / state

किसी की नौकरी खतरे में तो कोई एक साल के बच्चे को लेकर परेशान, इंडिगो संकट से यात्रियों की उड़ी नींद

इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण पटना एयरपोर्ट में यात्री परेशान दिखे. फ्लाइट रद्द होने से कई लोगों की नौकरी खतरे में आ गई.

पटना में यात्रियों की परेशानी बढ़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 6, 2025 at 5:56 PM IST

6 Min Read
पटना: भारत के नागर विमानन नियामक (DGCA) ने हाल ही में अपने एयर-क्रू मेंबर्स के लिए कड़े ड्यूटी और आराम नियम लागू किए हैं, जिन्हें फ्लाइट ड्यूटी टाइम इमिटेशन (FDTL) कहा जाता है. इन नियमों के तहत अब पायलटों को आराम देने, लगातार रात की उड़ानें सीमित करने और साप्ताहिक छुट्टी की अवधि बढ़ाने जैसी पाबंदियां लागू हुई हैं. लेकिन यह नियम मुसीबत बन गया है, क्योंकि विमान कंपनियों ने पर्याप्त पूर्व मेंबर्स की व्यवस्था नहीं की. इसके कारण देशभर में सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई हैं.

पटना में यात्रियों की परेशानी बढ़ी: पिछले तीन दिनों में बिहार में 60 से अधिक विमान रद्द हुए हैं. शनिवार को भी पटना एयरपोर्ट पर स्थिति बेहद खराब रही. बिहार से हवाई यात्रा कर रहे सैकड़ों लोग ट्रैवल रद्द होने, री-शेड्यूल की अनिश्चितता, जानकारी की कमी और निराशा के बीच फंसे रहे.

इंडिगो की 6 उड़ाने रद्द: शनिवार दोपहर तक अकेले इंडिगो की 6 उड़ानें रद्द हो चुकी थीं. इसके अलावा, स्पाइसजेट जैसी अन्य एयरलाइन्स की भी कुछ उड़ानें रद्द थीं. पटना से चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता की सभी प्रमुख उड़ानें रद्द रहीं. मुंबई जाने वाली विमान में देरी की समस्या रही तो कुछ दिल्ली की उड़ानें भी रद्द कर दी गईं. इसके कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों के चेहरों पर रोष, गुस्सा, निराशा, और मजबूरी साफ झलक रही थी.

इंडिगो एयरलाइंस पर बड़ा असर: डीजीसीए के नए नियम का सबसे अधिक असर इंडिगो एयरलाइंस पर पड़ा है. उसका कारण यह है कि इंडिगो भारत में घरेलू हवाई यातायात का करीब 60–65 % हिस्सा संचालित करती है. जब उसकी उड़ानें बंद हो गईं, तो पूरे नेटवर्क पर भारी दबाव और अस्थिरता आई.

व्यवस्था चरमराई तो डीजीसीए ने वीकली रेस्ट वाले आदेश को वापस ले लिया है, लेकिन अभी तक व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है. विमान रद्द होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई पड़ी. नीचे पढ़ें पांच परेशान यात्रियों की कहानी.

Indigo crisis
जावेद अख्तर (ETV Bharat)

1. जावेद अख्तर की मस्कट जाने की तैयारियां ध्वस्त: जावेद अख्तर बताते हैं कि उन्हें ओमान के मस्कट जाना है. उनकी फ्लाइट दिल्ली होकर कनेक्ट होनी थी. समस्तीपुर से दोस्त-संगतों के साथ पटना एयरपोर्ट पहुंचे, तो पता चला कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रद्द है. टिकट बार-बार ऑनलाइन चेक करने पर भी कन्फ़्यूज़िंग सूचना थी.

"टिकट रीशेड्यूल हो गया है और अब नई तारीख 9 दिसंबर दी गई है. अगर पहले पता चलता तो आज पटना नहीं आता. अब यहां रहना-ठहरना, खाना-पीना सब अनिश्चित है. एयरलाइन वाले कह रहे हैं कि 2 दिन का ठहरने और खाना का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है."- जावेद अख्तर, यात्री

Indigo crisis
मोहम्मद आरिफ (ETV Bharat)

2. मोहम्मद आरिफ की नौकरी पर बन आई: मोहम्मद आरिफ मस्कट में एक कंपनी में ऑपरेटर हैं. 8 दिसंबर से उनकी ड्यूटी शुरू होनी थी. उनकी फ्लाइट सुबह 10:00 बजे थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई. आरिफ ने बताया कि एयरलाइन वाले कह रहे हैं कि 9 दिसंबर को अब फ्लाइट है और 2 दिन उनके रहने खाने का प्रबंध किया जाएगा. ऐसे में नौकरी पर बात बन आई है. आरिफ को नौकरी से निकाल दिए जाने का डर है.

"दिन के 1:00 बजे नाश्ते में एक चिप्स का पैकेट दिया गया है और आगे का कुछ भी पता नहीं है. 17600 रुपये में मैंने टिकट खरीदी थी. अभी मुझे डर है कि मस्कट जाने पर कंपनी वाले बिना कारण देरी से पहुंचने के लिए निकल ना दें. मैं कंपनी में मशीन चलाने का काम करता हूं."- मोहम्मद आरिफ, यात्री

Indigo crisis
मुकुल रंजन (ETV Bharat)

3. मुकुल रंजन की फ्लाइट स्टेटस 'सस्पेंड': मुकुल रंजन हैदराबाद में मार्केटिंग एनालिस्ट का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने पटना आए थे. कई लोग अलग-अलग उड़ानों से पटना पहुंचे, लेकिन लौटते समय बड़ा संकट आ गया. उनकी हैदराबाद के लिए फ्लाइट 7 दिसंबर को है, लेकिन एयरपोर्ट पर स्टेटस सस्पेंड दिखा रहा है.

"ऑनलाइन देखने पर फ्लाइट ऑनटाइम दिखा रही है. उनकी पत्नी मुंबई की फ्लाइट से जा सकी है, उनके लिए शुक्र है. यह भी सस्पेंड बता रहा था और उड़ान भर गया. ऑनलाइन टाइम टेबल अलग बता रहा है और एयरपोर्ट पर स्टेटस अलग बता रहा है. यह सिर्फ एयरलाइन की गलती नहीं है बल्कि गलती सरकार की भी है. नियम लागू करने से पहले चेक कर लेना चाहिए था कि एयरलाइंस पूरी तरह तैयार है या नहीं."- मुकुल रंजन, यात्री

Indigo crisis
शुभम कुमार (ETV Bharat)

4. शुभम कुमार उनका परिवार परेशान : शुभम कुमार, उनकी पत्नी व 1 साल के उनके बच्चे की छपरा से सफर शुरू हुई थी. पुणे जाने की योजना थी, जहां उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था. पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला, प्लेन रद्द हो गई है. उन्होंने बताया कि अब एयरलाइन ने बताया है कि 8 दिसंबर को पुणे के लिए फ्लाइट दे दी जाएगी. लेकिन यह डायरेक्ट नहीं होगी बल्कि दिल्ली होते हुए पुणे जाएगी और दिल्ली में 6 घंटे की स्टॉपेज होगा.

"एयरलाइन वाले कह रहे हैं कि यह ऑप्शन पसंद नहीं तो रिफंड ले लीजिए. कस्टमर-केयर में कॉल किया तो बस सूचना दी गई कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है और फोन काट दे रहे हैं, जबकि नेटवर्क पूरी अच्छी रह रही है. अब यहां वह मुसाफिर अवस्था की शिकार हो गए हैं."-शुभम कुमार, यात्री

Indigo crisis
अमन शर्मा (ETV Bharat)

5. बीमार परिजन को देखने जा रहे थे अमन शर्मा को : अमन शर्मा अपने बीमार परिजन को देखने पुणे जाने वाले थे. फ्लाइट कैंसिल हो गई और नया शेड्यूल नहीं मिला. उन्होंने बताया कि एयरलाइन वाले कह रहे हैं कि रिफंड ले लीजिए नहीं तो तुरंत जाना है तो किसी अन्य एयरलाइन से टिकट ले लीजिए. दूसरी जगह जाने पर पटना से पुणे का किराया भारत से लंदन के किराया से अधिक महंगा है.

"₹25000 किराया हो गया है. सरकार चुनाव जीतने के बाद मस्त है और आम जनता त्रस्त है, जिससे सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा. बीमार परिजन को देखने जाना है और इंडिगो कस्टमर केयर के लोग सही से बात नहीं कर रहे हैं."- अमन शर्मा, यात्री

