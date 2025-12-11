बोधगया आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत, अब कैंसिल नहीं होगी फ्लाइट.. रोज 3-5 चार्टर्ड विमान
बोधगया में पर्यटन सीजन जोरों पर है. विदेशों से रोज 3-5 चार्टर विमान आ रहे हैं. इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से हुई परेशानी खत्म.
Published : December 11, 2025 at 4:06 PM IST
गया: बिहार के विश्व प्रसिद्ध बोधगया में पर्यटन सीजन चल रहा है. हर दिन बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक महाबोधि मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इनमें से अधिकांश चार्टर विमानों से सीधे अपने देशों से गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं.
चार्टर और घरेलू उड़ानों की बढ़ी आवाजाही: कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका सहित कई देशों से रोजाना तीन से पांच विशेष चार्टर विमान गया पहुंच रहे हैं. कुछ दिनों में विदेशी और घरेलू उड़ानों की कुल संख्या दस तक पहुंच जाती है. दिल्ली और कोलकाता से भी इंडिगो की उड़ानों से पर्यटक आ रहे हैं.
इंडिगो उड़ानों में कैंसिलेशन की समस्या: हाल के दिनों में इंडिगो की उड़ानों में कैंसिलेशन और देरी की समस्या देखी गई, जिससे यात्रियों विशेषकर विदेशी पर्यटकों को परेशानी हुई. गया से दिल्ली और कोलकाता के लिए इंडिगो की दो उड़ानें तथा एयर इंडिया की एक उड़ान संचालित होती हैं.
अब सब कुछ सामान्य: गया हवाई अड्डे के निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर से स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है. एयरपोर्ट पर अब कोई दिक्कत नहीं है. तीनों घरेलू उड़ानें नियमित रूप से चल रही हैं.
यात्रियों को दी गई सुविधाएं: निदेशक ने कहा कि उड़ान रद्द होने से परेशानी तो हुई, लेकिन प्रबंधन ने यात्रियों को हर संभव सुविधा प्रदान की. एयरलाइन के साथ समन्वय से विकल्प, रिफंड और अन्य व्यवस्थाएं समय पर की गईं, जिससे स्थिति नियंत्रित रही.
विदेशी पर्यटकों से लिया फीडबैक: दिल्ली और कोलकाता जाने वाले इंडिगो तथा एयर इंडिया के यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है. सभी ने बताया कि अब कोई समस्या नहीं है. मुख्यालय स्तर पर भी विशेष प्लान तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसी तकनीकी खराबी में यात्रियों को तुरंत जानकारी और समाधान मिल सके.
पर्यटकों से अपील: निदेशक अवधेश कुमार ने विदेशी पर्यटकों से बिना झिझक बोधगया आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अब उड़ानों के कारण किसी तरह की असुविधा नहीं होगी और सभी सेवाएं सुचारु रूप से चल रही हैं.
"बिना किसी झिझक के विदेशी पर्यटक बोधगया आएं, यहां विमान के कारण उन्हें किसी तरह की असुविधा अब नहीं होगी, गया जी से तीन विमानों की सेवा जारी रहेगी. विदेशी नागरिक जो इंडिगो और एयर इंडिया के विमान से दिल्ली-कोलकाता जा रहे हैं, उन से फीडबैक भी लिया जा रहा है, समस्या नहीं है सभी कुछ अब ठीक है."-अवधेश कुमार, निदेशक, गयाजी हवाई अड्डा
