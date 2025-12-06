ETV Bharat / state

Indigo संकट: हिंडन एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द, यात्रियों ने कहा- इस एयरलाइन में अब नहीं करेंगे सफर

हिंडन सिविल टर्मिनल पर भी Indigo संकट से यात्री परेशान, कई उड़ानों को दिल्ली किया गया डायवर्ट, एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा स्थिति पर पूरी नजर.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल पर लगातार इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिलेशन और रूट डायवर्ट की मार चल रही हैं. 5 दिसंबर 2025 को हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो एयरलाइन की सभी उड़ाने रद्द रही जबकि 6 दिसंबर को मुंबई जाने वाली उड़ान निरस्त रही और बेंगलुरु की उड़ान को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट किया गया. हिंडौन सिविल टर्मिनल प्रबंधन का कहना है कि इंडिगो एयरलाइन के साथ एयरपोर्ट प्रबंधन के अधिकारी लगातार संपर्क में है जिससे कि कोई अव्यवस्था यात्रियों के लिए ना उत्पन्न हो.

इंडिगो यात्री ने बताई अपनी परेशानी : इंडिगो यात्री आदिल ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन की हिंडन से मुंबई की टिकट बुक की थी. एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला की फ्लाइट कैंसिल है. आदिल का कहना है कि एयरलाइन में फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना नहीं दी. एयरपोर्ट पहुंचने पर एयरलाइन कर्मचारियों से हमने काफी देर तक बातचीत की उनसे निवेदन किया कि हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला. ट्रेन में टिकट अवेलेबल नहीं है फ्लाइट का टिकट अब देख रहे हैं तो पचास हजार से ज्यादा का दिख रहा है.

पहले सूचना नहीं देने से बढ़ी परेशानी: हिंडन एयरपोर्ट पर मौजूद दो बुजुर्ग पति-पत्नी ने कहा कि बेटी की बेंगलुरु की फ्लाइट थी. बेटी को छोड़ने आए थे लेकिन अब पता चल रहा है की फ्लाइट दिल्ली डायवर्ट कर दी गई है. इंडिगो एयरलाइन की हिंडन से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की थी. एयरलाइन ने कहा है कि दिल्ली जाने के लिए बस की व्यवस्था की जा रही है और दिल्ली से अब फ्लाइट लेनी पड़ेगी. पहले से एयरलाइन कोई जानकारी नहीं दे रही है जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तब बताया जाता है जिससे और अधिक परेशानी हो रही है. यदि पहले से बताया जाता तो हम डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट चले जाते.

दूसरी एयरलाइन के किराए में बेतहाशा वृद्धि से यात्री मुसीबत में : मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले जाकिर ने बताया, 6 दिसंबर 2025 के लिए हिंडन सिविल टर्मिनल से मुंबई के लिए इंडिगो एयरलाइन का टिकट बुक किया था. जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें बताया गया की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है. हरिद्वार से हम पांच घंटे का सफर करके गाजियाबाद पहुंचे हैं और अब हमें पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है. आज सुबह 11:45 की फ्लाइट थी. घंटे भर एयरपोर्ट में बैठाया रखा फिर बताया कि फ्लाइट कैंसिल है. 15 हज़ार रुपए के मुंबई के लिए हमने दो टिकट बुक कराए थे. अब हम किसी दूसरी एयरलाइन की दिल्ली से टिकट देख रहे हैं तो प्रति टिकट ₹50 हज़ार की दिख रहा है.

हिंडन एयरपोर्ट प्रबंधन ने कही ये बात : "5 दिसंबर 2025 को हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो की सभी उड़ाने रद्द रही. एयरलाइन द्वारा पहले से यात्रियों को सूचना दे दी गई जिसके चलते कुछ ही पैसेंजर ही एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, सूचना पहले मिलने से अधिकतर पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं आए. 6 दिसंबर को इंडिगो की मुंबई की एक फ्लाइट रद्द है जबकि एक फ्लाइट को दिल्ली के लिए डायवर्ट किया गया है. हम लगातार इंडिगो एयरलाइन के संपर्क में है. एयरपोर्ट पर इतिहास के तौर पर अतिरिक्त कुर्सियां लगाई गई है. स्थिति पर हिंडन एयरपोर्ट प्रबंधन नजर बनाए हुए हैं."

