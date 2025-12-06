ETV Bharat / state

IndiGo Crisis : जैसलमेर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ा, परेशान हो रहे यात्री

इंडिगो संकट के बीच जैसलमेर एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

इंडिगो प्लेन (प्रतीकात्मक)
इंडिगो प्लेन (प्रतीकात्मक) (Source : FB @IndiGo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर : जैसलमेर एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बार फिर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ गया, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा. मुंबई से जैसलमेर आने वाली फ्लाइट, जो शनिवार सुबह 10:30 बजे पहुंचनी थी, लगभग दो घंटे की देरी के बाद लैंड हुई. निर्धारित समय पर फ्लाइट न पहुंच पाने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ी और कई लोग एयरपोर्ट पर ही लंबे इंतजार करने को मजबूर रहे.

एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल जाजोरिया ने बताया कि फ्लाइट देरी के पीछे मुख्य रूप से ऑपरेशनल कारण जिम्मेदार बताए जा रहे हैं. एयरपोर्ट प्रशासन लगातार इंडिगो प्रबंधन के संपर्क में है और फ्लाइट ऑपरेशंस पर लगातार नजर रखी जा रही है. उम्मीद है कि स्थिति जल्द सामान्य होगी और उड़ानों को निर्धारित समय पर संचालित किया जाएगा.

शनिवार को दिल्ली–जैसलमेर फ्लाइट भी दो घंटे तक लेट बताई जा रही है. एयरपोर्ट स्टाफ के अनुसार दिल्ली फ्लाइट के अनुमानित लैंडिंग समय में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कई यात्रियों ने बताया कि उनकी आगे की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और एयरलाइन की ओर से स्पष्ट जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही.

बेंगलुरु से जैसलमेर आने वाली फ्लाइट की स्थिति भी आज सुबह तक स्पष्ट नहीं हो सकी. एयरलाइन की ओर से देरी को लेकर कोई ठोस समय जारी नहीं किया गया, जिसके कारण बेंगलुरु के यात्रियों में भी चिंता बढ़ गई है. लगातार शेड्यूल गड़बड़ी के चलते पिछले तीन दिनों से जैसलमेर एयरपोर्ट पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है. लगातार बिगड़ते शेड्यूल से यात्री न केवल परेशान हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर एयरलाइन को टैग करते हुए शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं.

कई यात्रियों ने कहा कि जैसलमेर जैसे पर्यटन केंद्र में फ्लाइट देरी से खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि होटल बुकिंग, पर्यटन गतिविधियां और आगे की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. फिलहाल एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य होने का इंतजार है, लेकिन सुबह से हुई देरी का असर पूरे दिन की उड़ानों पर पड़ सकता है. एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य रखने और समय-समय पर जारी होने वाले अपडेट पर ध्यान देने की अपील की है.

