ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में इंडिगो की 65 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, इंदौर से 36, भोपाल से 18 उड़ानें रद्द

राजा भोज विमानतल के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया, '' डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन को क्रू मेंबर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों का पालन करने को कहा है. इसमें पायलट समेत अन्य क्रू मेंबर की थकान को कम करने के उपाय अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं क्रू अवेबिलिटी,ऑपरेशन में सुधार और उड़ानों के समय को लेकर निर्देश दिए हैं. ऐसे में अचानक से इंडिगो एसरलाइन के पास क्रू मेंबर की संख्या कम हो गई है, जिसके कारण एयर लाइन कंपनी को फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही हैं. हालांकि, इसकी जांच के लिए सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ.''

भोपाल : DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए नियम व इंडिगो की प्लानिंग में समस्याओं के चलते एयर लाइन के संचालन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है. इसका असर पूरे देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश पर भी पड़ा है. मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत अन्य बड़े एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 65 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं. अकेले भोपाल एयरपोर्ट पर ही दिल्ली, बैंगलृरु और हैदराबाद समेत अन्य शहरों को जाने वाली 18 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जिससे करीब 3600 से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं. जबकि इंदौर से इंडिगो की 36 फ्लाइट निरस्त करने की सूचना है.

यात्री हो रहे परेशान, एयरलाइन की तरफ से नहीं मिला मैसेज

भोपाल से मुंबई जाने के लिए 5 दिसंबर का एयर टिकट कराने वाले धर्मेद्र चौहान ने बताया, '' फ्लाइट कैंसिल है, इसकी जानकारी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मिली. वहां भी एयरलाइन कंपनी के लोग बताने को तैयार नहीं थे. जिससे मुझे और कई यात्रियों को का काफी परेशान होना पड़ रहा है.'' बता दें कि भोपाल से दिल्ली के लिए 3, दिल्ली से भोपाल 3, भोपाल से बैंगलुरु 2, बैंगलुरु से भोपाल 2, भोपाल से मुंबई 1, मुंबई से भोपाल 1, भोपाल से पुणे 1, पुणे से भोपाल 1, भोपाल से गोवा 1 और गोवा से भोपाल की 1 फ्लाइट कैंसिल की गई है.

जानें किस वजह से जमीन पर आ गई इंडिगो? (PTI)

शादी में नहीं पहुंच सके जीतू पटवारी और पीसी शर्मा

5 दिसंबर को देशभर में कई शादियां थीं. ऐसे में लोग लंबी दूरी पर जल्द पहुंचने के लिए फ्लाइट का सहारा लेते हैं. इसके लिए लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को छतरपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना था. लेकिन इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से दोनों नेता दिल्ली नहीं जा सके. इसके अलावा अन्य यात्री भी परेशान हो रहे हैं. कई तो बीते 24 घंटो से एयरपोर्ट पर ही फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- भोपाल से शुरू होंगी नई उड़ानें, इन शहरों के लिए डायरेक्टर फ्लाइट, देखें शेड्यूल

4 से 5 गुना कीमत पर बिक रही एयर टिकट

देश में घरेलू उड़ानों के मामले में इंडिगो एयरलाइन सबसे बड़ी विमानन कंपनी है. इसकी औसतन 10 में से 9 फ्लाईट कैंसिल होने की सूचना है, या फिर ये देरी से चल रही हैं. ऐसे में यात्री दूसरी फ्लाइट्स का सहारा ले रहे हैं. लेकिन वहां भी एयर टिक नहीं मिल रही है. जिन एयरलाइंस के पास सीटें बची हैं, वो भी 4 से 5 गुना कीमत पर बिक रही हैं. गुरुवार शाम इंदौर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का किराया 36 हजार रु तक पहुंच गया था. जबकि रविवार को भी भोपाल से दिल्ली के लिए किराया 24,359 रु बताया जा रहा है, जबकि इसी फ्लाइट का सोमवार यानी 8 दिसंबर को किराया केवल 4,200 रु नजर आ रहा है.

क्या है DGCA के नए नियम, जिससे इंडिगो पर पड़ा प्रभाव?

क्रू मेंबर्स को 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का अवकाश

पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग करते थे, अब केवल सिर्फ दो की इजाजत

किसी भी क्रू मेंबर की एक सप्ताह में दो से अधिक नाइट ड्यूटी नहीं लग सकती

प्री और पोस्ट फ्लाइट में एक घंटे से अतिरिक्त काम नहीं लिया जा सकता

नोट- हालांकि, डीजीसीए ने पायलटों को आराम देने से जुड़ा प्रावधान वापस लिया