इंडिगो संकट: दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला, 10 दिसंबर को सुनवाई

इंडिगो संकट: दिल्ली HC 10 दिसंबर को प्रभावित यात्रियों के लिए सरकारी मदद की याचिका पर सुनवाई करेगा

INDIGO CRISIS
इंडिगो संकट: मामला पहुंचा हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
By PTI

Published : December 8, 2025 at 4:58 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइंस के सर्विस बाधित मामले पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो पर 10 दिसंबर को सुनवाई का फैसला किया है. दरअसल अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें इंडिगो द्वारा सैकड़ों उड़ानों को रद्द करने से प्रभावित यात्रियों को सहायता और रिफंड देने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है. दरअसल अदालत में इस मामले में एक PIL दायर की गई है.

इस याचिका का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए किया गया था.

याचिकाकर्ता के मुताबिक "कई लोग फंसे हुए हैं. हवाई अड्डों पर जमीनी हालात अमानवीय हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत हवाई अड्डों पर फंसे लोगों के लिए इंडिगो और ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ को आदेश देगी. रिफंड के लिए कोई उचित सिस्टम नहीं है."

10 दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला
जब अदालत ने बताया कि सरकार इस मामले में पहले ही कुछ निर्देश दे चुकी है, तो वकील ने हां में जवाब दिया. पीठ ने कहा कि जनहित याचिका पर बुधवार (10 दिसंबर) को सुनवाई होगी. जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों से 250 से ज़्यादा इंडिगो उड़ानें रद्द कर दी गईं, क्योंकि इंडिगो की सर्विस में सातवें दिन भी व्यवधान जारी रहा. बताया गया कि

  • दिल्ली एयरपोर्ट पर 134 उड़ानें रद्द की गईं - 75 Departures और 59 Arrivals
  • बेंगलुरु हवाई अड्डे पर, एयरलाइन ने 117 सेवाएं रद्द कीं - 65 Arrivals और 62 Departures

इंडिगो की ओर से 2 दिसंबर से ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई है. जिनसे यात्रियों में हाहाकार जैसे हालात हैं. इंडिगो एयरलाइंस सरकार और यात्रियों दोनों की आलोचना का सामना कर रही है, जिसका कारण पायलटों की उड़ान ड्यूटी और नियमों में नियामक बदलाव बताया गया है.

बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दायर की गई है, जिसमें इंडिगो संकट में तुरंत न्यायिक दखल की मांग की गई है, जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स में रुकावट आई है. याचिका में केंद्र सरकार और इंडिगो दोनों को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि हजारों फंसे हुए यात्रियों को तुरंत मदद, सही रिफंड और पर्याप्त सहायता मिल सके.

यह PIL देश भर में एविएशन में अफरा-तफरी के बीच आई है, जिसमें सोमवार को इंडिगो को गंभीर ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. पूरे भारत के प्रमुख एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल और देरी की खबरें आईं, जिससे फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह प्रभावित हुए और यात्री फंस गए.

दिल्ली से गुजरात तक यात्री परेशान
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे तक इंडिगो की 18 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिनमें नौ आने वाली और नौ जाने वाली थीं, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि टर्मिनल ऑपरेशन स्थिर रहे. बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर देखा गया, जहां इंडिगो की 127 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिनमें 65 आने वाली और 62 जाने वाली थीं.

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 77 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जबकि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर अब तक का सबसे ज्यादा एक दिन का असर देखा गया, जहां इंडिगो की 134 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिनमें 75 जाने वाली और 59 आने वाली थीं.

चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA), गुजरात के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और असम के लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित अन्य प्रमुख एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि फ्लाइट अपडेट अनिश्चित थे.

