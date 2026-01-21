ETV Bharat / state

इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश के युवा फटाफट करें अप्लाय

सपनों को मिलेगा उड़ान भरने का मौका, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस के लिए हो रही भर्ती, जानिए कब होंगे इंटरव्यू

Indigo Recruitment Chhindwara
डबल फेज में होंगे इंटरव्यू (Getty Images)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
छिन्दवाड़ा : अगर आप एयरलाइंस कंपनी में जॉब कर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. मध्य प्रदेश के छोटे शहरों से भी अब एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाने का सपना साकार हो सकता है. छिंदवाड़ा में देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो इंटरव्यू कर कर रही है. ये एरलाइंस में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है. जानें इस इंटव्यू प्रॉसेस की पूरी डिटेल.

22 जनवरी को होगा इंटरव्यू, फटाफट करें तैयारी

22 जनवरी दिन गुरुवार को छिंदवाड़ा के राजीव भवन में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो इंटरव्यू लेने आ रही है. यहां एयरपोर्ट ऑफिसर, एयरपोर्ट ऑपरेशन्स, कस्टमर सर्विसेज (टर्मिनल व रैंप), सिक्योरिटी ऑफिसर और केबिन क्रू के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे.

Indigo Recruitment Chhindwara
कैंडिडेट्स से चर्चा करते नकुलनाथ (Etv Bharat)

आसमान में उड़कर करियर बनाने का सपना होगा पूरा

कार्यक्रम संयोजक कीर्ति सोनी ने बताया, '' जिन पदों के लिए भर्ती होना है इनमें काम करने के लिए अपने साथ अंकसूची, निवास का पता के लिए आधार कार्ड जो मोबाइल से लिंक हो, पासपोर्ट फोटो व वर्तमान रिज्यूमे साथ लेकर आएं. एयरपोर्ट ऑपरेशन हेतु अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 25 व केबिन क्रू हेतु 21 साल होनी चाहिए.

डबल फेज में होंगे इंटरव्यू, मिलेगी नौकरी

संयोजक कीर्ति सोनी ने आगे बताया, '' इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी करने के लिए दो फेस में सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें 22 जनवरी को पहले चरण में अभ्यर्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा. टेस्ट में सिलेक्ट होने के बाद दूसरे चरण का इंटरव्यू 23 जनवरी को राजीव भवन में ऑफलाइन होगा. ये इंटरव्यू कंपनी के सीनियर एचआर द्वारा लिया जाएगा.

RECRUITMENT AT INDIGO AIRLINES CHHINDWARA
इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का सुनहरा मौका (Etv Bharat)

कंपनी के अधिकारी बताएंगे सिलेक्शन प्रॉसेस

22 जनवरी दिन गुरुवार को इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन तक की प्रक्रिया के बारे में पूर जानकारी कैंडिडेट्स को देंगे. इसके पहले भी इंडिगो एयरलाइंस के लिए छिंदवाड़ा में इंटरव्यू हुए थे, जिसमें यहां के कई युवाओं का सिलेक्शन हुआ था.

रोहनाकला गांव की बेटी का हुआ सेलेक्शन

रोहनाकलां की काजल माहोरे ने बताया, मेरा बचपन से सपना था कि एयरलाइन्स में जॉब करूं. इसके लिए मैंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी. लेकिन एयरलाइंस में जॉब के लिए गाइडेंस और तैयारियों का मौका नहीं मिल रहा था. इसके बाद छिंदवाड़ा में हमें ये मौका मिला.'' कमलनाथ व नकुलनाथ के प्रयासों से छिन्दवाड़ा में इंडिगो एयरलाइन्स के इंटरव्यू में काजल भी शामिल हुई थीं, क्योंकि उनके द्वारा पहले भी यहां एयरलाइंस के इंटरव्यू कराए जा चुके हैं. 2025 में देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन्स इंडिगो में एयरपोर्ट ऑपरेशन और कस्टमर सर्विसेज के पद पर छिंदवाड़ा की काजल सिलेक्ट हुई थीं.

