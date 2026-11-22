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जमालपुर लोको शेड में पहली बार इंजन में लगा स्वदेशी ‘कवच’, 59 लोकोमोटिव होंगे हाईटेक सुरक्षा से लैस

इंजन में लगा स्वदेशी कवच ( ETV Bharat )

केके दास की देखरेख में हुआ इंस्टॉलेशन