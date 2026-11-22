जमालपुर लोको शेड में पहली बार इंजन में लगा स्वदेशी ‘कवच’, 59 लोकोमोटिव होंगे हाईटेक सुरक्षा से लैस
Jamalpur Loco Shed: जमालपुर लोको शेड में पहली बार लोकोमोटिव संख्या 27851 में स्वदेशी कवच सिस्टम स्थापित किया गया है. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश
Published : November 22, 2026 at 10:32 AM IST
मुंगेर: रेलवे सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में मालदा रेल मंडल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. जमालपुर लोको शेड में पहली बार किसी लोकोमोटिव में देश की अत्याधुनिक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन किया गया है.
केके दास की देखरेख में हुआ इंस्टॉलेशन
मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि जमालपुर लोको शेड में कवच प्रणाली लगाने का कार्य वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) के.के. दास की देखरेख में संपन्न हुआ है. इस दौरान वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (SSE) राकेश कुमार और कनिष्ठ अभियंता (JE) मनोरंजन कुमार ने अपनी तकनीकी दक्षता, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
क्या है कवच प्रणाली
कवच भारत में विकसित स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली है. इसका मुख्य उद्देश्य रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाना और मानवीय भूल के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है. यह तकनीक विशेष परिस्थितियों में लोको पायलट को सुरक्षा संबंधी चेतावनी देने के साथ स्वचालित ब्रेकिंग में सहायता करती है.
अगर ट्रेन निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती है या किसी ऐसी स्थिति में पहुंचती है, जहां दुर्घटना की आशंका हो सकती है, तो कवच प्रणाली हस्तक्षेप कर सकती है. इसके अलावा यह प्रणाली ट्रेनों के बीच निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखने में भी मदद करती है. इस तकनीक के इस्तेमाल से सिग्नल पार करने से जुड़ी गलतियों और निर्धारित गति सीमा के उल्लंघन जैसी परिस्थितियों में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी.
''रेलवे की तकनीकी टीम के समन्वित प्रयास से लोको संख्या 27851 में कवच प्रणाली का इंस्टॉलेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया. जमालपुर लोको शेड में पहली बार इस तकनीक की स्थापना होना मालदा मंडल के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है''. -मनीष कुमार गुप्ता,डीआरएम, मालदा मंडल
जमालपुर के 59 इंजनों में लगेगा कवच
डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि मालपुर लोको शेड में कुल 59 लोकोमोटिव में चरणबद्ध तरीके से कवच प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई गई है. इससे आने वाले समय में यहां से जुड़े रेल परिचालन को आधुनिक सुरक्षा तकनीक का लाभ मिलेगा.
इससे जमालपुर लोको शेड की तकनीकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी और यहां से जुड़े रेल परिचालन में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. आने वाले दिनों में मालदा मंडल के अंतर्गत परिचालित होने वाली ट्रेनों में भी इस प्रणाली को क्रमिक रूप से लागू करने की योजना है.
अब मालदा मंडल की बारी
पूर्व रेलवे के आसनसोल और हावड़ा मंडलों में कवच प्रणाली पहले ही चालू की जा चुकी है. अब जमालपुर लोको शेड में इसके पहले सफल इंस्टॉलेशन के साथ मालदा मंडल ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है. रेलवे की यह पहल न केवल जमालपुर लोको शेड के लिए तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि बिहार के मुंगेर जिले के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमालपुर भारतीय रेलवे के प्रमुख रेल एवं लोकोमोटिव केंद्रों में शामिल रहा है.
यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता
जमालपुर लोको शेड में स्वदेशी कवच प्रणाली की शुरुआत रेलवे के आधुनिकीकरण, तकनीकी आत्मनिर्भरता और यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. आने वाले समय में 59 लोकोमोटिव में इस प्रणाली की स्थापना पूरी होने के बाद मालदा मंडल की रेल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.
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