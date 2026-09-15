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हजारों फीट की ऊंचाई पर घंटों उड़ा स्वदेशी ड्रोन, IIT-ISM के पूर्व छात्र की तकनीक ने सेना के ट्रायल में दिखाया दम

धनबाद: ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में निगरानी और सुरक्षा अभियानों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के पूर्व छात्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के पूर्व छात्र सौरव सिंह और उनके को-फाउंडर द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन ‘विजय जेड-1’ ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के हाई-एल्टीट्यूड ट्रायल के दौरान करीब 14 हजार फीट की ऊंचाई पर 1 घंटे 18 मिनट 26 सेकेंड तक लगातार उड़ान भरी.

खास बात यह रही कि सेना की ओर से इस ऊंचाई पर ड्रोन को लगातार 45 मिनट उड़ाने का लक्ष्य रखा गया था. विजय जेड-1 ने निर्धारित समय से काफी अधिक अवधि तक उड़ान भरकर अपनी क्षमता साबित की.

IIT ISM के 2020 बैच के छात्र रहे हैं सौरव

सौरव सिंह आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के 2020 बैच के छात्र रहे हैं. उन्होंने वर्ष 2022 में माइनिंग इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई पूरी की थी. वर्तमान में वह जेनिथ अनमैंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर हैं. वर्ष 2025 में शुरू हुआ यह स्टार्टअप आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के सेंटर ऑफ इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) में इनक्यूबेटेड है.

कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया ड्रोन

कंपनी ने अपने ड्रोन को ‘विजय जेड-1’ नाम दिया है. यह एक यूएवी यानी अनमैंड एरियल व्हीकल है, जिसे बिना किसी पायलट के हवा में संचालित किया जा सकता है. इसे विशेष रूप से अधिक ऊंचाई, खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने के लिए विकसित किया गया है. निगरानी सहित सुरक्षा और रक्षा से जुड़े कई कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

विजय जेड-1 पर काम अगस्त 2025 में शुरू हुआ था. शुरुआती प्रोटोटाइप ने ही 100 मिनट से अधिक की उड़ान भरकर टीम का उत्साह बढ़ाया. अब तक इसके पांच प्रोटोटाइप तैयार किए जा चुके हैं. जून 2026 में तैयार छठा और नवीनतम संस्करण इसका फाइनल वर्जन है. कंपनी के मुताबिक, ड्रोन में 85 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. इसका कार्बन-फाइबर फ्रेम भी टीम ने खुद डिजाइन और विकसित किया है. ड्रोन को वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार करने से पहले 1000 घंटे से अधिक ग्राउंड टेस्टिंग और क्रैश टेस्टिंग की गई है.

ऊंचाई बढ़ने के बावजूद बरकरार रहा प्रदर्शन

विजय जेड-1 ने अलग-अलग ऊंचाइयों पर अपनी उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया है. सामान्य ऊंचाई पर इसने 2 घंटे 22 मिनट, 12 हजार फीट की ऊंचाई पर 1 घंटे 20 मिनट 33 सेकेंड और 14 हजार फीट पर 1 घंटे 18 मिनट 26 सेकेंड तक उड़ान भरी है. ड्रोन की ऑपरेशनल ऊंचाई करीब 4200 मीटर है, जबकि इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है. इसमें फिलहाल 500 ग्राम तक पेलोड ले जाने की क्षमता है, जिसे जरूरत के अनुसार 1.2 किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है. ड्रोन का वजन लगभग 2.7 किलोग्राम है और यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होता है.