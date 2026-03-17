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ईरान-इज़राइल तनाव के बीच भारत की रणनीति, लागत कटौती से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली : मध्य पूर्व में ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालना शुरू कर दिया है,और इसी बीच दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ने एक बड़ा संकेत दिया है कि कैसे भारत इस वैश्विक संकट के बीच लागत में कटौती और रणनीतिक योजना के जरिए खुद को मजबूत बना सकता है. ईरान और इज़राइल के बीच जारी तनाव का असर अब कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर साफ दिखाई दे रहा है,जिससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा आयोजित“राइज़ इंडिया: नेतृत्व सम्मेलन 2026” में देश के शीर्ष वित्त विशेषज्ञों और औद्योगिक क्षेत्र के नेताओं ने इस चुनौती से निपटने का रास्ता सुझाया.

लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों की भूमिका मुनाफा बनाए रखने की

सम्मेलन में कहा गया कि ऐसे वैश्विक संकट के समय में लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों की भूमिका और भी अहम हो जाती है,जो कंपनियों को खर्च कम करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और मुनाफा बनाए रखने की रणनीति देते हैं. मनोज कुमार आनंद, परिषद सदस्य, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ने कहा कि आज जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ रही है, तब लागत प्रबंधन केवल खर्च घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक साधन बन चुका है, जो कंपनियों को संकट के समय भी स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है. भारत के लागत एवं प्रबंधन लेखाकार इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.”