ईरान-इज़राइल तनाव के बीच भारत की रणनीति, लागत कटौती से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव से अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को कम करने के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ने दिया बड़ा संकेत.
Published : March 17, 2026 at 7:33 PM IST
नई दिल्ली : मध्य पूर्व में ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालना शुरू कर दिया है,और इसी बीच दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ने एक बड़ा संकेत दिया है कि कैसे भारत इस वैश्विक संकट के बीच लागत में कटौती और रणनीतिक योजना के जरिए खुद को मजबूत बना सकता है. ईरान और इज़राइल के बीच जारी तनाव का असर अब कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर साफ दिखाई दे रहा है,जिससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा आयोजित“राइज़ इंडिया: नेतृत्व सम्मेलन 2026” में देश के शीर्ष वित्त विशेषज्ञों और औद्योगिक क्षेत्र के नेताओं ने इस चुनौती से निपटने का रास्ता सुझाया.
लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों की भूमिका मुनाफा बनाए रखने की
सम्मेलन में कहा गया कि ऐसे वैश्विक संकट के समय में लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों की भूमिका और भी अहम हो जाती है,जो कंपनियों को खर्च कम करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और मुनाफा बनाए रखने की रणनीति देते हैं. मनोज कुमार आनंद, परिषद सदस्य, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ने कहा कि आज जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ रही है, तब लागत प्रबंधन केवल खर्च घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक साधन बन चुका है, जो कंपनियों को संकट के समय भी स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है. भारत के लागत एवं प्रबंधन लेखाकार इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.”
आयात पर निर्भरता कम करनी होगी
सम्मेलन में यह भी बताया गया कि भारत को स्थानीय विनिर्माण पर जोर देना होगा,कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने होंगे,और आयात पर निर्भरता कम करनी होगी,ताकि ऐसे वैश्विक संकटों का असर कम किया जा सके. राजेंद्र सिंह भाटी, परिषद सदस्य, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ने कहा—ईरान-इज़राइल जैसे अंतरराष्ट्रीय तनाव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने व्यापार मॉडल को और अधिक मजबूत और लचीला बनाना होगा.लागत एवं प्रबंधन लेखाकार आज केवल लेखांकन तक सीमित नहीं हैं…बल्कि वे कंपनियों को जोखिम से बचाने और भविष्य के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.”
लागत नियंत्रण, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन अपनाने पर जोर
इस दौरान विशेषज्ञों ने यह भी जोर दिया कि भारत अगर सही समय पर लागत नियंत्रण, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन अपनाता है, तो वैश्विक संकट के बावजूद अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रख सकता है. यानी साफ है,भले ही ईरान और इज़राइल के बीच तनाव बढ़ रहा हो,लेकिन भारत में बैठे रणनीतिक संस्थान इस चुनौती को अवसर में बदलने की तैयारी कर रहे हैं. वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में, भारत अब सिर्फ हालात से जूझ नहीं रहा,बल्कि रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.
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