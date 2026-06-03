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इतिहास का जीवित गवाह! बिहार में मिला 700 साल पुराना बरगद, वैज्ञानिकों को भी चौंकाया

मुंगेर में 700 साल का दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ ( ETV Bharat )