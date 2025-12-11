ETV Bharat / state

नए साल में मध्य प्रदेश से रफ्तार भरेगी स्लीपर वंदे भारत, 160 की स्पीड से पहुंचेगी लखनऊ और पटना

भोपाल: राजधानी भोपाल से लखनऊ और पटना रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को नए साल में रेलवे बड़ा तोहफा देने जा रही है. नए साल में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार भरती दिखाई देगी. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए जरूरी काम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ रेलवे विभाग से इसकी अनुमति का इंतजार है.

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लखनऊ और पटना के बीच अक्टूबर माह में स्लीपर वंदे भारत शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन का काम अब तक पूरा ही नहीं हो सका. वंदे भारत के लिए सामान्य पिट लाइन को आधुनिक कैमटेक डिजाइन को अपग्रेड किया जाना था. इसके लिए निर्माण कार्य 2023 में शुरू हुआ था और इसे 6 माह में पूरा होना था, लेकिन इसे तैयार होने में 2 साल लग गए और यह अब तक पूरा ही नहीं हो सका. हालांकि अधिकारियों की मानें तो पिट लाइन का काम अब अपने अंतिम चरण में है. भोपाल रेलवे मंडल के डीसीएम नवल अग्रवाल के मुताबिक "पिट लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है. अब सिर्फ वंदे भारत के लिए विभाग की अनुमति का इंतजार है."

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल (ETV Bharat)

यात्रियों को मिलेगी स्लीपर की सुविधा

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से पटना और लखनऊ के रूटों पर स्लीपर वंदे भारत रफ्तार भरती दिखाई देगी. यह ट्रेन यात्रियों को नया अनुभव उपलब्ध कराएगी. इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी श्रेणियों की बर्थ मौजूद रहेगी. इस ट्रेन के चलने से भोपाल से लखनऊ और पटना के बीच सफर में करीबन 2 घंटे की बचत होगी. इस हाईटेक ट्रेन की खासियत इसकी स्पीड होगी. 160 किलोमीटर की रफ्तार में भी इस ट्रेन में कप में रखी चाय भी नहीं छलकेगी. इस ट्रेन को बेहद अत्याधुनिक और सुविधाओं से लैस किया गया है.

सरकार ने बताई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासियत

इस हाईटेक ट्रेन की खूबियों को रेलवे मंत्रालय ने संसद के एक सवाल के जवाब में बताया है. मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी के जवाब में रेलवे ने इस ट्रेन की खूबियां बताई हैं.