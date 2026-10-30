IIT BHU में देश का पहला 'Physical AI' बीटेक कोर्स: IIT खड़गपुर भी रेस में शामिल
जानिए इस नए एजुकेशन फॉर्मेट, सिलेबस और करियर की संभावनाओं के बारे में पूरी डिटेल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 12:15 PM IST
वाराणसी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है. हर सेक्टर में एआई तकनीक हावी हो रहा है. जिसकी वजह से बदलते वक्त के साथ अब इसकी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत भी महसूस होने लगी है. सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग मौज मस्ती और जानकारी के लिए लेकर अपने काम को आसान बना रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिजिकल एआई स्वरूप है, जो बदलते वक्त के साथ ही आने वाले समय में न सिर्फ चीजों को आसान बनाएगा बल्कि ह्यूमन लाइफ को और आसान कर देगा.
इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फिजिकल स्वरूप को और कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए देश में पहली बार आईआईटी बीएचयू फिजिकल एआई की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसे लेकर आईआईटी में स्कूल आफ फिजिकल एआई की स्थापना को मंजूरी मिल गई है. अब अगले शैक्षणिक सत्र 2027-28 में फिजिकल एआई में 4 वर्षीय बीटेक कोर्स की शुरुआत की जाएगी.
प्रस्ताव को मंजूरी: आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि आईआईटी की सीनेट बैठक 17 अक्टूबर को हुई. जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. मंत्रालय ने पहली बार देश के किसी टेक्निकल संस्था को फिजिकल एआई की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी है. जिसके तहत आईआईटी बीएचयू कैंपस में स्कूल आफ फिजिकल एआई की स्थापना की जा रही है.
उन्होंने बताया कि इसके लिए स्कूल आफ फिजिकल एआई के मकसद को पूरा करने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट से जुड़े सदस्य पोलैंड कोरिया सहित अन्य देशों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं. ये लोग इन देशों में पहले से चल रहे इस कोर्स के बारे में सारी जानकारियां हासिल करेंगे. स्कूल की स्थापना और संचालन के लिए 8 सदस्य समन्वय समिति भी बनाई गई है.
जिसमें प्रोफेसर राजेश कुमार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि आईआईटी बीएचयू के पूर्व छात्र डॉ. राज यावतकर और पुरा छात्र के संगठन आईआईटी बीएचयू फाउंडेशन के सीईओ सागर भीमारापु के साथ समिति में कल 7 सदस्य शामिल किए गए हैं. शिक्षण के लिए भी कल 27 संकाय सदस्यों की टीम तैयार कर ली गई है.
आईआईटी खड़गपुर ने भी बढ़ाया कदम: आईआईटी बीएचयू के बाद 26 अक्टूबर को आईआईटी खड़गपुर ने भी स्कूल आफ फिजिकल एआई स्थापित करने की घोषणा कर दी है. जिसकी लागत कल 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मंजूरी के बाद हम इस दिशा में तेजी से कम कर रहे हैं और अगले सत्र से शुरू होने वाले 4 वर्षीय बीटेक के सिलेबस निर्धारण में भी विशेषज्ञ समितियों को लगाया गया है. इस 4 साल के पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स, सेल्फ ऑपरेशन सिस्टम, मशीनों को ऑपरेट करने के साथ ही इसके नियंत्रण के संदर्भित चींजे, सेंसर आधारित तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक इस्तेमाल का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, जो एजुकेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा.
स्टूडेंट्स इस प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम से सिर्फ मशीनों की डिजाइन उसके मैन्युफैक्चरिंग और परीक्षण और वास्तविक समस्याओं के समाधान को लेकर भी काम कर सकेंगे. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में औद्योगिक उत्पादन, ड्रोन ऑपरेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कृषि स्वास्थ्य सेवाओं और अंतरिक्ष अनुसंधान में फिजिकल एआई की जरूरत को कैसे डेवलप किया जाए इनका इस्तेमाल फिजिकल एआई के रूप में कैसे हो इसकी व्यापक संभावनाओं को तलाशते हुए इस दिशा में हम एक बेहतर पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि एक नई एजुकेशन फॉर्मेट के साथ हम चीजों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक नए पाठ्यक्रम और नई तकनीकी जानकारी देकर भारत को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें.
ये होगा IIT में 5वां स्कूल-
- आईआईटी बीएचयू में फिजिकल आई पांचवा स्कूल होगा
- इससे पहले आईआईटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग डिसीजन साइंस और मटेरियल साइंस के स्कूल स्थापित
- फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई साइबर वर्ड, कंप्यूटर या मोबाइल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका क्षेत्र व्यापक और काफी बड़ा है
- फिजिकल एआई को भौतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता है
- इसका प्रयोग स्वरूप किसी भी चीज को आईडेंटिफाई करके उसे बिना किसी इंस्ट्रक्शन के पूरा करना माना जाता है
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोट सेंसर कैमरे, मोटर और अन्य उपकरणों से जोड़कर उन्हें स्वचालित बनाने का काम इस तकनीक से डेवलप किया जाएगा
- इस एजुकेशन से ऐसी मशीनों को जरूरत के अनुसार डेवलप किया जाएगा जो खुद निर्णय लेने में सक्षम हो सके, जो आने वाले समय में बदलते भारत की एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करेगा.
इन चीजों पर हो रहे कार्य-
- अभी तक के डेवलपमेंट में 8 सदस्य समन्वय समिति का गठन किया गया
- इस नए कोर्स की शुरुआत जुलाई 2027 नए सत्र से की जाएगी
- फिजिकल AI 4 साल का बीटेक कोर्स होगा
- संचालन समन्वय समिति में पुरातन छात्र और बोर्ड सदस्य भी शामिल किए गए
- कोर्स पहले से पोलैंड और कोरिया जैसे देशों में संचालित है जिसे सीखने के लिए स्पेशल टीम वहां पहुंची हुई है
- 27 संकाय सदस्यों की टीम इस शिक्षण कार्य के लिए तैयार की गई है.
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