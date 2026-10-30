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IIT BHU में देश का पहला 'Physical AI' बीटेक कोर्स: IIT खड़गपुर भी रेस में शामिल

सांकेतिक तस्वीर. ( (IANS) )

वाराणसी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है. हर सेक्टर में एआई तकनीक हावी हो रहा है. जिसकी वजह से बदलते वक्त के साथ अब इसकी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत भी महसूस होने लगी है. सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग मौज मस्ती और जानकारी के लिए लेकर अपने काम को आसान बना रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिजिकल एआई स्वरूप है, जो बदलते वक्त के साथ ही आने वाले समय में न सिर्फ चीजों को आसान बनाएगा बल्कि ह्यूमन लाइफ को और आसान कर देगा.

प्रो. अमित पात्रा, डायरेक्टर, आईआईटी बीएचयू (Video Credit; ETV Bharat) इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फिजिकल स्वरूप को और कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए देश में पहली बार आईआईटी बीएचयू फिजिकल एआई की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसे लेकर आईआईटी में स्कूल आफ फिजिकल एआई की स्थापना को मंजूरी मिल गई है. अब अगले शैक्षणिक सत्र 2027-28 में फिजिकल एआई में 4 वर्षीय बीटेक कोर्स की शुरुआत की जाएगी.

प्रस्ताव को मंजूरी: आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर अमित पात्रा ने बताया कि आईआईटी की सीनेट बैठक 17 अक्टूबर को हुई. जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. मंत्रालय ने पहली बार देश के किसी टेक्निकल संस्था को फिजिकल एआई की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी है. जिसके तहत आईआईटी बीएचयू कैंपस में स्कूल आफ फिजिकल एआई की स्थापना की जा रही है. उन्होंने बताया कि इसके लिए स्कूल आफ फिजिकल एआई के मकसद को पूरा करने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट से जुड़े सदस्य पोलैंड कोरिया सहित अन्य देशों के दौरे पर रवाना हो चुके हैं. ये लोग इन देशों में पहले से चल रहे इस कोर्स के बारे में सारी जानकारियां हासिल करेंगे. स्कूल की स्थापना और संचालन के लिए 8 सदस्य समन्वय समिति भी बनाई गई है.