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देश का पहला 'लॉक म्यूजियम' अलीगढ़ में बनेगा; 10 हजार करोड़ तक कारोबार पहुंचाने का लक्ष्य

जेवर एयरपोर्ट से नजदीकी: नगर आयुक्त ने बताया कि अलीगढ़ की भौगोलिक स्थिति इस परियोजना को और खास बनाती है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 50-70 किलोमीटर है, जिससे अमेरिका और यूरोप से आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए यहां पहुंचना आसान होगा. इससे अलीगढ़ को टूरिज्म हब के रूप में भी विकसित करने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं.

नई योजना के तहत इस आंकड़े को 10 हजार करोड़ रुपए सालाना तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. म्यूजियम के जरिए न सिर्फ उत्पादों का प्रदर्शन होगा, बल्कि नए बाजार, नए निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के दरवाजे भी खुलेंगे.

उन्होंने बताया कि अलीगढ़ का ताला उद्योग पिछले 100 वर्षों से देश-विदेश में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है. वर्तमान में यहां से करीब 4000 करोड़ रुपए का सालाना निर्यात होता है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि ‘लॉक म्यूजियम’ में पारंपरिक हस्तनिर्मित तालों से लेकर आधुनिक डिजिटल और हाईटेक सुरक्षा प्रणालियों तक का पूरा सफर देखने को मिलेगा.

अलीगढ़: देश का पहला ‘लॉक म्यूजियम’ अलीगढ़ में तैयार होगा. नगर निगम द्वारा करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला यह म्यूजियम साधारण प्रदर्शनी स्थल नहीं, बल्कि यह नवाचार का केंद्र भी होगा. यहां कारोबारियों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए कई सुविधाएं होंगी.

उद्योग और शिक्षा का संगम: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि म्यूजियम में कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इनमें 500 से अधिक लोगों की क्षमता वाला कांफ्रेंस हॉल, उद्योगपतियों के लिए वर्कशॉप और मीटिंग स्पेस, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर शामिल है. अलग-अलग लॉक और हार्डवेयर सेक्टर के लिए विशेष जोन होगा. यहां उद्योग से जुड़े व्यापारी, एक्सपोर्टर और स्टार्टअप्स एक ही छत के नीचे आकर नेटवर्किंग और बिजनेस विस्तार कर सकेंगे.

तकनीक और इनोवेशन पर फोकस: म्यूजियम को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा जाएगा. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेक्शन, प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए इंटरएक्टिव डिस्प्ले, अंतरराष्ट्रीय लॉक सिस्टम्स की जानकारी, ताले बनाने का लाइव डेमो भी शामिल रहेगा. इन सुविधाओं के जरिए युवा पीढ़ी को न केवल इतिहास समझने का मौका मिलेगा, बल्कि नए इनोवेशन की दिशा में भी प्रेरित होंगे.

अलीगढ़ के ताले. (Video Credit: ETV Bharat)

हर वर्ग के लिए होगा खास इस: नगर आयुक्त के मुताबिक, प्रोजेक्ट को परिवारों और बच्चों के लिए भी आकर्षक बनाया जा रहा है. म्यूजियम परिसर में बच्चों के लिए विशेष लर्निंग जोन बनाया जा रहा है. कैफेटेरिया और रिक्रिएशन एरिया भी होगा. इंटरेक्टिव और मनोरंजक गतिविधियां होगी, ताकि यह स्थान सिर्फ औद्योगिक नहीं, बल्कि एक एजुकेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके.

विरासत और भविष्य का ताना-बाना: अलीगढ़ का ताला सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक पहचान है. यह म्यूजियम उस पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा. सरकार की यह पहल पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी.

साथ ही, यह परियोजना स्थानीय रोजगार, पर्यटन और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगी. कुल मिलाकर, अलीगढ़ अब सिर्फ ताला नगरी नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक और उद्योग का ग्लोबल सेंटर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है.

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