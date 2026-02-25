ETV Bharat / state

जींद से सोनीपत तक दौड़ी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, सफल रनिंग ट्रायल से खुला हरित भविष्य का रास्ता

जींद से सोनीपत तक दौड़ी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ( Etv Bharat )

जींद: हरियाणा के जींद में बुधवार का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का रनिंग ट्रायल सफलतापूर्वक शुरू हुआ. यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय रेलवे के लिए पर्यावरण-अनुकूल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. ट्रेन को सुबह करीब सात बजे जींद यार्ड से बाहर निकाला गया और प्रारंभिक चरण में डीजल इंजन की सहायता से हांसी रोड पुल तक ले जाया गया. इसके बाद सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर इसे सोनीपत की ओर रवाना किया गया. ट्रायल प्रक्रिया में तकनीकी पहलुओं पर पैनी नजर: ट्रायल के दौरान कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है. इंजन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, ईंधन खपत, सुरक्षा मानक, ट्रैक की स्थिति और सिग्नलिंग सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन गैस की सीमित मात्रा ही भरी गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर डीजल इंजन तुरंत जोड़ा जा सके. रेलवे की तकनीकी टीम सुबह से ही पूरी सतर्कता के साथ परीक्षण प्रक्रिया में जुटी रही. सफल रनिंग ट्रायल से खुला हरित भविष्य का रास्ता (Etv Bharat) जींद से भम्भेवा तक तय हुआ पहला चरण: ट्रेन की शुरुआती यात्रा जींद से पिंडारा और फिर भम्भेवा स्टेशन तक निर्धारित की गई. इस दौरान डीजल इंजन को अलग कर ट्रेन को पूरी तरह हाइड्रोजन गैस पर चलाने का परीक्षण किया जाएगा. यदि यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है तो जल्द ही इसे जींद-सोनीपत रूट पर नियमित यात्री सेवा में शामिल किया जा सकता है. वर्तमान में इस रूट पर तीन ट्रेनें संचालित हो रही हैं. आईसीएफ चेन्नई में हुआ निर्माण: यह अत्याधुनिक ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्टरी , चेन्नई में विकसित की गई है. इसे दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक माना जा रहा है. ट्रेन में 1200 हॉर्सपावर का इंजन लगाया गया है. इसकी अधिकतम डिजाइन स्पीड 150 किमी प्रति घंटा है, जबकि सामान्य संचालन में यह 110 से 140 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी. सफर होगा तेज और आरामदायक: इस ट्रेन के नियमित संचालन के बाद जींद से सोनीपत का लगभग 90 किलोमीटर का सफर, जो अभी करीब दो घंटे में पूरा होता है, घटकर एक घंटे से भी कम समय में तय किया जा सकेगा. ट्रेन पूरी तरह शांत चलेगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक अनुभव मिलेगा. इसमें आठ से दस डिब्बे होंगे और यात्रियों की क्षमता डीजल ट्रेनों के बराबर होगी.