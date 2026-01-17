सवाई माधोपुर में स्थापना दिवस पर मनाया जाएगा अमरूद महोत्सव, बाघों के शहर में बाग बनेंगे पहचान
समारोह की शुरुआत त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती से और समापन जाने-माने गायक कैलाश खेर की सूफी बंदिशों के साथ होगा.
Published : January 17, 2026 at 10:19 AM IST
सवाई माधोपुर/ जयपुर : सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस इस वर्ष विशेष रूप से अमरूद महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. यह आयोजन जिले की पहचान, कृषि सामर्थ्य और किसानों की मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इसे सवाई माधोपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया.
कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि देश में पहली बार अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में किया जा रहा है, जो जिले के किसानों और बागवानों के लिए ऐतिहासिक अवसर है. आयोजन का शुभारंभ 18 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में होगा. उन्होंने साफ किया कि यह महोत्सव केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि किसानों की मेहनत और जिले की कृषि पहचान को राष्ट्रीय मंच देने का प्रयास है. सवाई माधोपुर की असली ताकत इसकी मिट्टी, मेहनतकश किसान और स्थानीय उत्पाद हैं. जनभागीदारी से ही यह आयोजन ऐतिहासिक सफलता हासिल कर सकेगा.
अमरूद को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान: डॉ. मीणा ने कहा कि उन्होंने किसानों से वादा किया था कि सवाई माधोपुर के अमरूद की मिठास को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे. अमरूद महोत्सव उसी संकल्प की पहली ठोस शुरुआत है. इससे किसानों, बागवानों और युवाओं को नई तकनीकों, बाजार की समझ और वैल्यू एडिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी. इससे उनकी आय में वृद्धि संभव होगी.
7 अरब का कारोबार: कृषि मंत्री के अनुसार, सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में 15 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अमरूद की खेती हो रही है. यहां हर साल करीब 4 लाख मीट्रिक टन अमरूद उत्पादन होता है. इससे 6 से 7 अरब रुपए का कारोबार होता है. इस संभावनाशील क्षेत्र को संगठित मंच देकर वैज्ञानिकों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना ही अमरूद महोत्सव का मूल मकसद है.
प्रदर्शनी रहेगी खास: महोत्सव के दौरान अमरूद की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी, फल-फूल प्रतियोगिता, विभिन्न राज्यों की 20 से अधिक नर्सरियों की भागीदारी और लगभग 200 स्टॉल्स के माध्यम से कृषि यंत्र, उद्यानिकी तकनीक, जैविक प्राकृतिक खेती, पशुपालन और डेयरी गतिविधियों के लाइव डेमोस्ट्रेशन किए जाएंगे. अमरूद से बनने वाले वैल्यू-एडेड उत्पादों जैसे जूस, जैली, स्क्वैश, पल्प, बर्फी, चटनी और आचार की भी व्यापक प्रदर्शनी लगाई जाएगी.
किसान को सीधे बाजार से जोड़ेंगे: डॉ. मीणा ने कृषक-वैज्ञानिक संवाद और क्रेता-विक्रेता संगोष्ठी को महोत्सव की आत्मा बताया और कहा कि इससे किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी. बिचौलियों की भूमिका घटेगी. किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में सरकार अमरूद की खेती और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खास तवज्जो देगी.
किसानों का भविष्य बनेगा सशक्त: कृषि मंत्री ने कहा कि अमरूद महोत्सव और उन्नत कृषि तकनीकी मेला-2026 किसानों के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम है. सवाई माधोपुर के किसान उच्च गुणवत्ता का अमरूद उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी मांग देश के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में किसानों को बेहतर तकनीक, बाजार और उचित मूल्य से जोड़ना वक्त की जरूरत है. यह आयोजन किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार और अवसरों का संगम होगा. महोत्सव में आधुनिक खेती, स्मार्ट फार्मिंग, कृषि यंत्रीकरण, ड्रोन तकनीक, हाई-टेक बागवानी, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जुड़े नवाचारों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का मौका मिलेगा. अनुमान है कि प्रतिदिन हजारों किसान इस मंच से जुड़कर अपनी खेती को अधिक लाभकारी बनाने की जानकारी हासिल करेंगे.
आज महाआरती से शुरुआत: स्थापना दिवस की तैयारी जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग ने पूरी कर ली. जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि शहर के 263वें स्थापना दिवस पर 17 से 19 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे. शुरुआत शनिवार सुबह विश्वविख्यात त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती से होगी. समापन जाने-माने गायक कैलाश खेर की सूफी बंदिशों के साथ सोमवार शाम को होगा. तीन दिवसीय आयोजन में सवाई माधोपुर की अनूठी लोक संस्कृति और कलाओं के साथ-साथ बाघ, घड़ियाल आदि वन्यजीवों और अमरूद सहित अन्य विशिष्टताओं का जश्न मनाया जाएगा. त्रिनेत्र गणेशजी की आरती के बाद दशहरा मैदान में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फोटो प्रदर्शनी और रणथम्भौर कला शिविर लाइव पेंटिंग होगी. हैदराबाद के चित्रकार विजय एम धोरे भी हिस्सा लेंगे. चित्रकला और फोटो प्रदशनी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले तीन-तीन प्रतिभागियों को 21 हजार, 11 हजार एवं 5 हजार रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी.
ये होंगे खास आकर्षण
- 17 जनवरी शाम 5 बजे खंडार के चम्बल नदी के रामेश्वरघाट पर दीपदान
- 17 जनवरी सुबह 11 बजे से खिलचीपुर स्थित हैलीपैड मैदान में परम्परागत खेल
- 18 जनवरी सुबह 8 बजे लवकुश वाटिका चौथ का बरवाड़ा में दो किमी लंबी नेचर वॉक
- 18 जनवरी सुबह 10 बजे पुलिस लाइन मैदान में फुटबॉल मैच
- 18 जनवरी सुबह 11 बजे दशहरा मैदान में अमरूद महोत्सव
- 18 जनवरी दोपहर 12 बजे दशहरा मैदान में कन्हैया पद दंगल
- 18 जनवरी शाम 6 बजे लोक संगीत कार्यक्रम
शहर को जानो प्रतियोगिता: पर्यटन विभाग के निदेशक मधुसूदन सिंह ने कहा कि 19 जनवरी को सुबह 9 बजे नगर परिषद परिसर में सवाई माधोपुर के संस्थापक सवाई माधोसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा. सुबह 10ः30 बजे पुराने शहर में भैरू दरवाजा से छोटा राजबाग तक शोभायात्रा. दोपहर 12 बजे दशहरा मैदान में विभिन्न स्कूलों के लगभग 500 विद्यार्थियों के लिए सवाई माधोपुर को जानो प्रतियोगिता होगी. विद्यालयों में सवाई माधोपुर को जानो विषय पर प्रश्नोत्तरी. महोत्सव का रंगारंग समापन 19 जनवरी को शाम 6 बजे से प्रसिद्ध कलाकार कैलाश खेर के गानों पर रणथम्भौर रागा म्यूजिकल नाइट और रंगीन एवं भव्य आतिशबाजी के साथ होगा
