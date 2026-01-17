ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर में स्थापना दिवस पर मनाया जाएगा अमरूद महोत्सव, बाघों के शहर में बाग बनेंगे पहचान

सवाई माधोपुर/ जयपुर : सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस इस वर्ष विशेष रूप से अमरूद महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. यह आयोजन जिले की पहचान, कृषि सामर्थ्य और किसानों की मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इसे सवाई माधोपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया.

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि देश में पहली बार अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में किया जा रहा है, जो जिले के किसानों और बागवानों के लिए ऐतिहासिक अवसर है. आयोजन का शुभारंभ 18 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में होगा. उन्होंने साफ किया कि यह महोत्सव केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि किसानों की मेहनत और जिले की कृषि पहचान को राष्ट्रीय मंच देने का प्रयास है. सवाई माधोपुर की असली ताकत इसकी मिट्टी, मेहनतकश किसान और स्थानीय उत्पाद हैं. जनभागीदारी से ही यह आयोजन ऐतिहासिक सफलता हासिल कर सकेगा.

अमरूद को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान: डॉ. मीणा ने कहा कि उन्होंने किसानों से वादा किया था कि सवाई माधोपुर के अमरूद की मिठास को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे. अमरूद महोत्सव उसी संकल्प की पहली ठोस शुरुआत है. इससे किसानों, बागवानों और युवाओं को नई तकनीकों, बाजार की समझ और वैल्यू एडिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी. इससे उनकी आय में वृद्धि संभव होगी.

7 अरब का कारोबार: कृषि मंत्री के अनुसार, सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में 15 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अमरूद की खेती हो रही है. यहां हर साल करीब 4 लाख मीट्रिक टन अमरूद उत्पादन होता है. इससे 6 से 7 अरब रुपए का कारोबार होता है. इस संभावनाशील क्षेत्र को संगठित मंच देकर वैज्ञानिकों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना ही अमरूद महोत्सव का मूल मकसद है.

प्रदर्शनी रहेगी खास: महोत्सव के दौरान अमरूद की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी, फल-फूल प्रतियोगिता, विभिन्न राज्यों की 20 से अधिक नर्सरियों की भागीदारी और लगभग 200 स्टॉल्स के माध्यम से कृषि यंत्र, उद्यानिकी तकनीक, जैविक प्राकृतिक खेती, पशुपालन और डेयरी गतिविधियों के लाइव डेमोस्ट्रेशन किए जाएंगे. अमरूद से बनने वाले वैल्यू-एडेड उत्पादों जैसे जूस, जैली, स्क्वैश, पल्प, बर्फी, चटनी और आचार की भी व्यापक प्रदर्शनी लगाई जाएगी.

किसान को सीधे बाजार से जोड़ेंगे: डॉ. मीणा ने कृषक-वैज्ञानिक संवाद और क्रेता-विक्रेता संगोष्ठी को महोत्सव की आत्मा बताया और कहा कि इससे किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी. बिचौलियों की भूमिका घटेगी. किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में सरकार अमरूद की खेती और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खास तवज्जो देगी.