अचानक उड़ानें रद्द होने से बढ़ी मुश्किलें, सऊदी अरब में फंसे उमरा को गए मध्य प्रदेश के 300 यात्री
सऊदी अरब में फंसे हजारों भारतीय. यात्रियों के सामने ठहरने, खाने और भारत लौटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की चुनौती. रोजाना 4-5 हजार का खर्च बढ़ा. सैयद आबिद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 4:04 PM IST
भोपाल: मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का असर अब उमराह करने सऊदी अरब गए भारतीय यात्रियों की वापसी पर पड़ रहा है. उड़ानें रद्द होने के कारण हजारों यात्रियों की घर वापसी का कार्यक्रम बिगड़ गया है. जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब में करीब 4 हजार भारतीय यात्रियों के फंसे होने की आशंका है. इनमें मध्य प्रदेश के 300 से अधिक लोग शामिल बताए जा रहे हैं. भोपाल-इंदौर के 120 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की आशंका है.
उड़ानों के अचानक रद्द होने से यात्रियों के सामने ठहरने, खाने और भारत लौटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की चुनौती खड़ी हो गई है. जिन यात्रियों की वापसी की टिकट पहले से बुक थी, उन्हें भी नई उड़ानें तलाशनी पड़ रही हैं. इस बीच होटल, भोजन और स्थानीय परिवहन पर प्रति व्यक्ति रोजाना करीब 4 से 5 हजार रुपए तक अतिरिक्त खर्च होने की बात सामने आई है. ऐसे में कई परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है.
भोपाल के एक परिवार के 11 सदस्य मदीना में परेशान
भोपाल के खानू गांव निवासी अनस खान अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ उमराह करने मदीना गए हैं. परिवार की वापसी के लिए 29 अक्टूबर को इंडिगो की फ्लाइट का टिकट बुक था, लेकिन उड़ान रद्द होने के बाद अब तक उन्हें दूसरी फ्लाइट नहीं मिल सकी है. अनस के मुताबिक, ट्रैवल एजेंसी अब दूसरे देश के रास्ते भारत वापसी का विकल्प तलाश रही है. बताया जा रहा है कि एक ग्रुप में करीब 90 यात्री शामिल हैं. अलग-अलग ग्रुपों को मिलाकर मध्य प्रदेश के लगभग 200 यात्रियों के प्रभावित होने की जानकारी भी सामने आई है.
रिटर्न टिकट के दाम दोगुने से भी ज्यादा
भोपाल के ट्रैवल कारोबारी फरजान के मुताबिक, सामान्य दिनों में सऊदी अरब से भारत लौटने का टिकट करीब 15 से 17 हजार रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब कई विकल्पों में यही किराया बढ़कर 35 से 50 हजार रुपए तक पहुंच गया है. पहले से तय बजट में उमराह यात्रा पर गए परिवारों के लिए अचानक बढ़ा खर्च परेशानी का कारण बन रहा है.
ट्रैवल एजेंसियों का दावा- यात्रियों को खुद करना पड़ रहा इंतजाम
बर्रा ट्रैवल्स के मैनेजर हमजा नदवी का कहना है कि उड़ानें रद्द होने के बाद कई यात्रियों को ठहरने और भोजन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल सकीं. एयरलाइंस की ओर से टिकट का रिफंड देने की बात कही गई, लेकिन यात्रियों के सामने सबसे बड़ी समस्या जल्द से जल्द भारत लौटने की है. नदवी के मुताबिक, कुछ यात्रियों ने कर्ज लेकर महंगे टिकट खरीदे, जबकि कुछ ने अपनी गाड़ी और सामान तक बेचकर वापसी का इंतजाम किया.
ट्रैवल कारोबारियों ने सरकार से अपील की है कि प्रभावित यात्रियों की संख्या और उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन कर सुरक्षित वापसी के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ यात्री सड़क मार्ग से 30 घंटे या उससे अधिक का सफर कर दुबई, कतर और ओमान जैसे देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां से भारत के लिए उपलब्ध उड़ान पकड़ी जा सके.
अब्बास हफीज ने केंद्र सरकार से की विशेष उड़ानों की मांग
कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. उनका कहना है कि भारतीय दूतावास की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी करना और वीजा की अवधि बढ़ाने में मदद करना जरूरी है. सरकार को एयरलाइंस के साथ समन्वय कर वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर विशेष विमानों के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एयरलाइंस सुरक्षा कारणों से उड़ानें संचालित नहीं कर रही हैं, लेकिन जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कराए थे, उनकी वापसी की व्यवस्था के लिए भी ठोस प्रयास होने चाहिए। क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की स्थिति में यात्रियों की आवाजाही और मुश्किल हो सकती है.
7 नवंबर तक रियाद-दम्माम की उड़ानें निलंबित
मिडिल ईस्ट में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों के संचालन में बदलाव किया है. घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, रियाद और दम्माम की उड़ानें 7 नवंबर 2026 तक निलंबित रहेंगी, जबकि जेद्दा आने-जाने वाली उड़ानें 31 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी.
सऊदी में फंसे यात्रियों की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखेंगी मंत्री कृष्णा गौर
सऊदी में फंसे भारतीय यात्रियों की वापसी के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखेंगी. कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने अल्पसंख्यक मंत्री से मुलाकात कर पत्र सौंपा और मध्य प्रदेश के यात्रियों को सकुशल वापस लाने की मांग की.