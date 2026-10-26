ETV Bharat / state

अचानक उड़ानें रद्द होने से बढ़ी मुश्किलें, सऊदी अरब में फंसे उमरा को गए मध्य प्रदेश के 300 यात्री

उमरा करने सऊदी अरब गए हजारों भारतीय फंसे ( ETV Bharat )

भोपाल: मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का असर अब उमराह करने सऊदी अरब गए भारतीय यात्रियों की वापसी पर पड़ रहा है. उड़ानें रद्द होने के कारण हजारों यात्रियों की घर वापसी का कार्यक्रम बिगड़ गया है. जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब में करीब 4 हजार भारतीय यात्रियों के फंसे होने की आशंका है. इनमें मध्य प्रदेश के 300 से अधिक लोग शामिल बताए जा रहे हैं. भोपाल-इंदौर के 120 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की आशंका है.

उड़ानों के अचानक रद्द होने से यात्रियों के सामने ठहरने, खाने और भारत लौटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की चुनौती खड़ी हो गई है. जिन यात्रियों की वापसी की टिकट पहले से बुक थी, उन्हें भी नई उड़ानें तलाशनी पड़ रही हैं. इस बीच होटल, भोजन और स्थानीय परिवहन पर प्रति व्यक्ति रोजाना करीब 4 से 5 हजार रुपए तक अतिरिक्त खर्च होने की बात सामने आई है. ऐसे में कई परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है.

उमरा करने सऊदी अरब गए हजारों भारतीय फंसे (ETV Bharat) भोपाल के एक परिवार के 11 सदस्य मदीना में परेशान भोपाल के खानू गांव निवासी अनस खान अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ उमराह करने मदीना गए हैं. परिवार की वापसी के लिए 29 अक्टूबर को इंडिगो की फ्लाइट का टिकट बुक था, लेकिन उड़ान रद्द होने के बाद अब तक उन्हें दूसरी फ्लाइट नहीं मिल सकी है. अनस के मुताबिक, ट्रैवल एजेंसी अब दूसरे देश के रास्ते भारत वापसी का विकल्प तलाश रही है. बताया जा रहा है कि एक ग्रुप में करीब 90 यात्री शामिल हैं. अलग-अलग ग्रुपों को मिलाकर मध्य प्रदेश के लगभग 200 यात्रियों के प्रभावित होने की जानकारी भी सामने आई है. उमरा करने सऊदी अरब गए भारतीय (ETV Bharat) रिटर्न टिकट के दाम दोगुने से भी ज्यादा भोपाल के ट्रैवल कारोबारी फरजान के मुताबिक, सामान्य दिनों में सऊदी अरब से भारत लौटने का टिकट करीब 15 से 17 हजार रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब कई विकल्पों में यही किराया बढ़कर 35 से 50 हजार रुपए तक पहुंच गया है. पहले से तय बजट में उमराह यात्रा पर गए परिवारों के लिए अचानक बढ़ा खर्च परेशानी का कारण बन रहा है. ट्रैवल एजेंसियों का दावा- यात्रियों को खुद करना पड़ रहा इंतजाम बर्रा ट्रैवल्स के मैनेजर हमजा नदवी का कहना है कि उड़ानें रद्द होने के बाद कई यात्रियों को ठहरने और भोजन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल सकीं. एयरलाइंस की ओर से टिकट का रिफंड देने की बात कही गई, लेकिन यात्रियों के सामने सबसे बड़ी समस्या जल्द से जल्द भारत लौटने की है. नदवी के मुताबिक, कुछ यात्रियों ने कर्ज लेकर महंगे टिकट खरीदे, जबकि कुछ ने अपनी गाड़ी और सामान तक बेचकर वापसी का इंतजाम किया. भोपाल, सीहोर और रायसेन के हाजियों के लिए खुशखबरी, लंबे इंतजार के बाद खुला मक्का मुकर्रमा का रुबात