ETV Bharat

विदेश में रह रहे भारतीयों को मिलेगा मतदान का अधिकार, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

लखनऊ: भारत से बाहर विदेशों में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए वर्ष 2011 में भारतीय संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन कर 20(क) जोड़ा गया. इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में मतदाता सूची में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है.



उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि प्रवासी भारतीय निर्वाचक वह होता है, जो भारत की नागरिकता रखता हो, रोजगार, शिक्षा अथवा अन्य कारणों से विदेश में निवास कर रहा हो तथा किसी अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण न की हो. ऐसे नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हों, अपने पासपोर्ट में अंकित निवास पते के आधार पर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकते हैं.



उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए केवल अपने पासपोर्ट में दर्ज पते से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऑनलाइन, ऑफलाइन अथवा डाक के माध्यम से फॉर्म 6A प्रस्तुत किया जाता है. यदि आवेदक का भारत में पहले से सामान्य निर्वाचक के रूप में मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है, तो फॉर्म 6A जमा करते समय उसे समर्पित करना अनिवार्य होगा.



ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था: ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर किया जा सकता है. आवेदन के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिसमें फोटो युक्त हो, भारत में निवास पते का विवरण तथा वैध वीजा संलग्न करना अनिवार्य है. स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है.



ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से पहले, फॉर्म 6A के साथ पासपोर्ट के सभी आवश्यक कागजों को संलग्न करना होगा, साथ ही आवेदक को सत्यापन हेतु अपना मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदेश में रह रहे उनके परिवार को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा फॉर्म 6A उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में निवास कर रहे भारतीय मतदाता का यह दायित्व है कि वह जिस देश में रह रहा है, वहां के अपने पते में किसी भी परिवर्तन की जानकारी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दे. साथ ही, भारत लौटने और सामान्य रूप से भारत में निवास प्रारंभ करने की सूचना देना भी आवश्यक है, ताकि मतदाता सूची से उसका नाम प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में हटाया जा सके और फॉर्म 6 के माध्यम से उसे भारत में सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सके.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित होने के बाद प्रवासी भारतीय निर्वाचक मतदान करने के लिए पूर्ण रूप से पात्र होते हैं. लेकिन उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता. मतदान के दिन मतदान केंद्र पर उनकी पहचान केवल मूल भारतीय पासपोर्ट के आधार पर की जाती है, जिसे साथ लाना अनिवार्य होगा.