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ईरान की मदद के लिए बच्चियों ने गुल्लक तोड़े, महिलाओं ने दी साड़ी-बर्तन, जेवर

ईरान की मदद के लिए बच्चियों ने गुल्लक तोड़े ( Photo Credit; ETV Bharat )