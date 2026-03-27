ईरान की मदद के लिए बच्चियों ने गुल्लक तोड़े, महिलाओं ने दी साड़ी-बर्तन, जेवर
अमेरिका-इजरायल हमले में बेघर हुए ईरानियों की भारतीय दिल खोलकर कर रहे हैं मदद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 3:48 PM IST
वाराणसी: अमेरिका-इजरायल हमले से ईरान में अफरातफरी का माहौल है, वहीं, ईरान के पलटवार से अमेरिका-इजरायल को भी नुकसान हो रहा है. बीते दिनों अमेरिका के हमले में शहीद हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और 180 बच्चियों के मौत से नाराज शिया समुदाय भारत में लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है.
इस दौरान वाराणसी में शिया समुदाय के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय ने अमेरिका-इजरायल के हमले में मारे गए पीड़ित परिवारों की मदद करने की अपील की. इसके बाद, वाराणसी के दोषीपुरा स्थित इमामबाड़ा में लोगों ने दिल खोलकर सामान और पैसे जमा किए. छोटी-छोटी बच्चियां भी अपनी गुल्लक और चांदी के कड़े लेकर इमामबाडा पहुंचीं. उन्होंने ईरान की बच्चियों के परिजनों के लिए इसे दान कर दिया.
इस दौरान महिलाओं ने अपनी बनारसी साड़ी, आभूषण और घरों के बर्तन तक दान किए, ताकि ईरान में बेघर हुए लोगों की मदद हो सके. महिलाओं ने कहा, अमेरिका-इजरायल जो कर रहा है, वह इंसानियत के विरुद्ध है. क्षेत्र के रहने वाले गुलजार अली का कहना है कि ईरान में जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, इससे लोग आहत हैं.
6 साल की उम्मे रवात का कहना है कि हम अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं. हम चाहते हैं जो भी लोग ईरान पर इस तरह से अटैक कर रहे हैं, वह ठीक नही है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए हम अपने पैसे देकर उन बच्चों के परिवारों की मदद करना चाहते हैं.
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