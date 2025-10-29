ETV Bharat / state

राज्यपाल बागड़े का बड़ा बयान, बोले- भारतीयों से चल रही अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ट्रंप को झुकना पड़ा

कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के राज्यपाल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: राजस्थान के राज्यपाल बुधवार को दो दिवसीय कोटा दौरे पर आए हैं. वे सुबह 11 बजे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर (SAT) का लोकार्पण हरिभाऊ बागड़े के मुख्य आथित्य में हुआ. इस दौरान बागड़े ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को परमिट राशि पर फैसला वापस लेना पड़ा. यह भारतीयों के दम और तकनीक की जानकारी से हुआ है. उन्हें इसके चलते ही झुकना पड़ा है. भारतीय स्टूडेंट्स व तकनीक के जानकार ही विदेशी व मल्टीनेशनल कम्पनियों को चला रहे हैं. यूएसए की सिलिकॉन वैली को भी चला रहे हैं. भारत के स्टूडेंट अमेरिका जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां की कंपनियों में जॉब के साथ उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं. दूसरी तरफ राज्यपाल बागड़े ने कहा कि भारत में गुरुकुल बंद करवा दिए गए और शिक्षा पद्धति भी बदल दी. नई शिक्षा नीति 1885 में लेकर आए और 1886 में लागू हो गई थी. यह सब लॉर्ड थॉमस मैकाले लेकर आए थे. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota) उन्होंने कहा कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रखना है तो शिक्षा नीति बदलनी होगी. जिसके बाद ही यह हुआ था. लॉर्ड मैकाले कहते थे कि भारत में चोर और भीख मांगने वाले नहीं थे. तकनीक में भी भारत कम आगे था. पंचाग में गणित की गणना से सालों पहले बता देते हैं कि चंद्र व सूर्य ग्रहण कब होगा. जब विश्व मे छह विश्वविद्यालय थे तो भारत मे दो नालंदा और तक्षशिला थे.