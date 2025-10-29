ETV Bharat / state

राज्यपाल बागड़े का बड़ा बयान, बोले- भारतीयों से चल रही अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ट्रंप को झुकना पड़ा

राज्यपाल बागड़े ने कहा- भारतीय स्टूडेंट्स व कामगारों की परमिट राशि ट्रंप ने 80 लाख तक कर दी, लेकिन बाद में फैसला वापस लेना पड़ा.

Governor Haribhau Bagade
कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के राज्यपाल (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 1:27 PM IST

कोटा: राजस्थान के राज्यपाल बुधवार को दो दिवसीय कोटा दौरे पर आए हैं. वे सुबह 11 बजे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर (SAT) का लोकार्पण हरिभाऊ बागड़े के मुख्य आथित्य में हुआ. इस दौरान बागड़े ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को परमिट राशि पर फैसला वापस लेना पड़ा. यह भारतीयों के दम और तकनीक की जानकारी से हुआ है. उन्हें इसके चलते ही झुकना पड़ा है.

भारतीय स्टूडेंट्स व तकनीक के जानकार ही विदेशी व मल्टीनेशनल कम्पनियों को चला रहे हैं. यूएसए की सिलिकॉन वैली को भी चला रहे हैं. भारत के स्टूडेंट अमेरिका जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां की कंपनियों में जॉब के साथ उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं. दूसरी तरफ राज्यपाल बागड़े ने कहा कि भारत में गुरुकुल बंद करवा दिए गए और शिक्षा पद्धति भी बदल दी. नई शिक्षा नीति 1885 में लेकर आए और 1886 में लागू हो गई थी. यह सब लॉर्ड थॉमस मैकाले लेकर आए थे.

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

उन्होंने कहा कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रखना है तो शिक्षा नीति बदलनी होगी. जिसके बाद ही यह हुआ था. लॉर्ड मैकाले कहते थे कि भारत में चोर और भीख मांगने वाले नहीं थे. तकनीक में भी भारत कम आगे था. पंचाग में गणित की गणना से सालों पहले बता देते हैं कि चंद्र व सूर्य ग्रहण कब होगा. जब विश्व मे छह विश्वविद्यालय थे तो भारत मे दो नालंदा और तक्षशिला थे.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी ने की. समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा एवं पंचायत मंत्री मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा मौजूद रहे. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है. क्रेडिट व सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है. स्टूडेंट्स मर्जी से सब्जेक्ट चुन सकते हैं. शिक्षा को कौशल आधारित बनाने पर ध्यान दिया है. आरटीयू ने पार्ट टाइम एमटेक का कोर्स सबसे पहले लागू किया है. इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग व ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में बीटेक की नई ब्रांच खोला है.

सरकार का लक्ष्य है कि डिग्री नहीं स्टूडेंट्स को कौशल व दक्षता दें. नवाचार से वह प्रोग्रेस करें. साथ ही कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लागू किया है, लेकिन दीपावली पर स्वदेशी का जोर रहा है. हम इस और आगे बढ़ रहे हैं. कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी ने कहा कि सेट का उद्देश्य स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट है, ताकि स्टूडेंट्स को समान रुचियों वाले लोगों से जुड़ने, नई स्किल्स सीखने व भविष्य के लिए नेटवर्क बनाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा. ऐसे में वे केवल पढ़ाई तक सीमित न रहें. वे नेतृत्व, टीमवर्क, सामुदायिक, सामाजिकता व रचनात्मकता व कौशल की क्षमता विकसित करें.

स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर की चेयरमैन डॉ. राजश्री तापड़िया ने कहा कि कोर्स के साथ एक्टिविटी के लिए बनाया है. सेट में कई तरह के क्लब बने हैं. फर्स्ट ईयर से ही इसमें जुड़ जाता है. वहीं, पढ़ाई के साथ आगे इसमें कई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है. संस्थान में अनुकृति का आयोजन और टेक्निकल कल्चरल कार्यक्रम (THAR) आयोजित होता है. ये सभी सेट के जरिए होती है.

इस तरह से हुआ हैं SAT का निर्माण :

  • 8 करोड़ की लागत से बना है स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर (SAT).
  • 2822 वर्ग मीटर एरिया में है निर्माण.
  • दो मंजिला बनाया गया है भवन.
  • सेंटर में ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, रोबोटिक, फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट व कॉलेज फेस्ट के लिए 7 रूम.
  • 3 एक्टिविटी हॉल, 4 इवेंट हॉल, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 चेयरमैन रूम व स्टोरेज.

