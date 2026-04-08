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हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, उदय भानू चिब ने साधा निशाना

प्रदर्शन के दौरान उदय भानू चिब ने हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “बिस्वा घबरा गए हैं और डर के कारण कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता देशभक्त हैं और किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं. चिब ने आरोप लगाया कि जो लोग देश के संसाधनों की “चोरी” करते हैं, उनकी सच्चाई सामने आने पर बीजेपी नेताओं में घबराहट दिख रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे और जनता के सामने सच्चाई लाते रहेंगे.

नई दिल्ली: इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. रायसीना रोड़ से शुरू हुआ प्रदर्शन जंतर मंतर तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध किया. कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और असम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग की.

भाषा और बयानबाजी पर सवाल: उदय भानू चिब ने हिमंत बिस्वा सरमा की भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इस तरह की “टपोरी भाषा” किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती और उन्हें अपने बयान के लिए शर्म आनी चाहिए. चिब ने आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो न केवल व्यक्तिगत हमला है बल्कि पूरे विपक्ष का अपमान है.

दलित विरोधी सोच का आरोप: प्रदर्शन के दौरान चिब ने बीजेपी पर दलित विरोधी मानसिकता रखने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि “बीजेपी की सोच हमेशा से दलित विरोधी रही है और यह उनके नेताओं की भाषा और व्यवहार में साफ दिखाई देता है.” उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से यह साफ होता है कि बीजेपी समाज के एक बड़े वर्ग के प्रति नफरत रखती है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी. आईवाईसी नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ एक शुरुआत है और अगर इस तरह की बयानबाजी और कार्रवाई जारी रही तो आने वाले समय में और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

प्रदर्शन के दौरान आईवाईसी नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हटेंगे. लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के दबाव या डर से झुकने वाली नहीं है और जनता के मुद्दों को उठाने का काम लगातार करती रहेगी.



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