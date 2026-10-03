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यूथ कांग्रेस ने जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी

जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

इंडियन यूथ कांग्रेस ने मांगी प्रदर्शन की इजाजत
इंडियन यूथ कांग्रेस ने मांगी प्रदर्शन की इजाजत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 7:45 PM IST

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नई दिल्ली: यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत न देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती दी गई है. याचिका यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दायर की है. हाईकोर्ट याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा.

चिब ने दिल्ली पुलिस के 1 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर को लगभग सौ-डेढ़ सौ लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी. यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को दी अपनी अर्जी में कहा था कि वह सुरक्षा, ट्रैफ़िक मैनेजमेंट, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का पालन करेगा.

याचिका में कहा गया है कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद, पुलिस ने 1 अक्टूबर को ही अनुमति न देने की जानकारी दी, जो प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित पहली तारीख भी थी.

याचिका में यह तर्क दिया गया है कि सभाओं को नियंत्रित करने की पुलिस की शक्ति का मतलब यह नहीं है कि वह हालात का अलग-अलग और उचित आकलन किए बिना पूरी तरह से रोक लगा दे. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस का फैसला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

मनी लाउंड्रिंग मामले की सुनवाई

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में रविवार को रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लाउंड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश हुए. आज इस मामले में आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय करने पर सुनवाई टल गई है. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

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