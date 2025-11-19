ETV Bharat / state

यूपी के 125 युवा सऊदी अरब में बनेंगे राज्य हज इंस्पेक्टर; परीक्षा 29 नवम्बर को, मॉक टेस्ट 27 को

राज्य हज इंस्पेक्टर की परीक्षा 29 नवंबर को. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: हज–2026 के लिए सऊदी अरब में तैनाती को राज्य हज इंस्पेक्टर (State Haj Inspector SHI) की चयन प्रक्रिया तेज कर दी गई है. हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने सर्कुलर जारी कर सूचित किया है कि SHI पद के लिए कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) 29 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी.

हज कार्यपालक अधिकारी एसपी तिवारी ने बताया कि यह ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसे परीक्षार्थी कैमरायुक्त डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल से किसी भी सुरक्षित स्थान, घर या कार्यालय से दे सकेंगे. परीक्षा की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट 27 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा.

उन्होंने बताया कि परीक्षा से संबंधित सभी तकनीकी आवश्यकताएं, दिशा-निर्देश तथा मानक हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. परीक्षा के लिए log in/password योग्य उम्मीदवारों के मोबाइल नंबर पर SMS और ई-मेल के माध्यम से एक दिन पहले भेज दिए जाएंगे.

परीक्षा 150 अंकों की होगी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं: CBT कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल रहेंगे. हर प्रश्न में एक सही और तीन गलत विकल्प होंगे. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा. भाषा का चयन उम्मीदवार स्वयं कर सकेंगे.