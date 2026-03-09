ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने कहा; "इजराइल में फंसे भारतीय श्रमिकों को सुरक्षित भारत लाया जाए"

यही हमारी पहचान और संस्कृति है: कार्यक्रम को मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वह पूर्व मंत्री और विधायक शाहिद मंजूर को बधाई देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि होली मिलन और रोजा इफ्तार जैसे कार्यक्रम हमारी साझा संस्कृति की पहचान हैं. अखिलेश ने कहा कि हमारी परंपरा रही है कि हम मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं. त्योहार हमें एक-दूसरे की खुशियां बांटने का मौका देते हैं. दुनिया में कम ही ऐसे देश होंगे जहां अलग-अलग जाति और धर्म के लोग इस तरह साथ मिलकर रहते और त्योहार मनाते हों.

कार्यक्रम में सपा नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं. इससे पहले विधायक शाहिद मंजूर ने अखिलेश यादव का गुलदस्ता और शॉल देकर स्वागत किया.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में सपा विधायक शाहिद मंजूर की ओर से हुई रोजा इफ्तार और होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए. इफ्तार के दौरान अखिलेश यादव आम लोगों के साथ बैठकर खजूर खाते नजर आए. कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ भी दिखी. इसी दौरान जब एक व्यक्ति उनके साथ सेल्फी ले रहा था तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए उससे पूछ लिया 'फोटो अच्छी आ रही है?' इस पर आसपास मौजूद लोग भी हंस पड़े.

मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की मांग: मध्य पूर्व और इजराइल में फंसे भारतीय श्रमिकों का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से मांग की कि वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जाए. अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ता है. इसलिए सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए.

भारत की विदेश नीति कोई और तय नहीं कर सकता: अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के दबाव में तय नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी देश हमारी विदेश नीति तय नहीं कर सकता. सरकार को अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए.

चुनाव आयोग और वोट कटने पर उठाए सवाल: मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर उठे विवाद पर भी अखिलेश यादव ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सिर्फ ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. उनका आरोप था कि मतदाता सूची से वोट काटे जाने की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक का वोट गलत तरीके से न काटा जाए.

कानून-व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा: लखनऊ और प्रदेश में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कई जगह अपहरण और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन मामलों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है और सभी पीड़ितों को समान न्याय नहीं मिलता. कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए.

