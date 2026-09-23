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एशियन गेम्स-2026 में महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड; आगरा में दीप्ति शर्मा के घर मना जश्न

आगरा में दीप्ति शर्मा के घर मना जश्न. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स-2026 में गोल्ड मेडल जीता है. फाइनल मुकाबले में भारतीय बेटियों ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड पर कब्जा किया है. टीम में शामिल आगरा की क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के परिजनों ने इस जीत पर खुशी जाहिर की है. फाइनल में दीप्ति ने 3 विकेट हासिल किए. दीप्ति की मां ने जमकर जीत के जयकारे लगाए. इंटरनेशनल क्रिकेटर दीप्ति शर्मा की मां सुशीला शर्मा ने बेटियों की जीत पर कहा कि सभी ने शानदार क्रिकेट खेला. आगरा के अवधपुरी में महिला क्रिकेटर टीम में शामिल आलराउंडर दीप्ति शर्मा के परिवार ने टीवी पर एशियन गेम्स-2026 में महिला क्रिकेट का फाइनल मुकाबला देखा. पहले परिवार ने बेटियों की धाकड़ बल्लेबाजी पर खूब तालियां बजाईं. चौके और छक्के पर इंडिया इंडिया और जय हनुमान के नारे लगाए. आगरा में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का परिवार. (Video Credit: ETV Bharat) जब भारतीय बेटियों ने गेंदबाजी में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को सस्ते में चलता किया तो परिवार ने जश्न मनाया. बेटियों की जीत पर लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया. भारतीय महिला क्रिकेट की टीम जीत में आगरा दीप्ति शर्मा की भूमिका बेहद अहम रही. दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.