भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी वर्ल्डकप ट्रॉफी धारी तो छत्तीसगढ़ की बेटी बनी गदाधारी, टीम की फिजियोथैरेपिस्ट ने सुनाया दिलचस्प किस्सा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मां से मिलीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट, गदा मिलने पर कहा- पूरे मैच ये मेरे हाथ में था, जानिए क्यों
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 3:42 PM IST
रायपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब विश्व विजेता है. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरा देश उनकी प्रतिभा का सम्मान कर रहा है. देश की इस जीत में एक महत्वपूर्ण योगदान छत्तीसगढ़ की बेटी का भी है जिन्होंने यह भरोसा रखते हुए पूरे खेल में विश्वास का गदा लेकर बैठी रही की जीत भारतीय टीम की ही होगी. ये हैं कवर्धा की आकांक्षा सत्यवंशी जो टीम की फिजियोथैरेपिस्ट भी हैं.
विजय शर्मा से की मुलाकात: कवर्धा जिले की रहने वाली आकांक्षा सत्यवंशी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने सम्मानित भी किया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने CM आवास पर मुलाकात की थी और इनका स्वागत किया था. अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी उनसे मुलाकात की. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुलदस्ता के साथ गदा देकर उनका स्वागत किया. ये गदा देखकर उन्हें टीम की जीत से जुड़ा एक किस्सा याद आया जो उन्होंने शेयर किया.
जानिए उस 'विश्वास की कहानी': आकांक्षा सत्यवंशी ने कहा कि, मैच के दौरान सबका अपना अपना विश्वास था. कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि, हनुमान जी हमारी हेल्प करेंगे. खिलाड़ी राधा यादव ने हनुमान चालीसा पढ़ा, कि हमारे साथी जो खेल रहे हैं उनका रन अच्छा बनना चाहिए. उतने में खिलाड़ी क्रांति गौड़ ड्रेसिंग रूम गईं और फिर मेरे पास आकर कहा कि, मैम आपको एक छोटा सा काम करना होगा, उसने मुझे गदा का छोटा रूप दिया और कहा कि, इसे आपको पूरे मैच तक पकड़ना होगा. मैं अंदर खेलती रहूंगी तो आप मेरे परिवार की तरह हो इसे आप पकड़कर रखो. तो गदा पूरे मैच तक मेरे हाथ में था. जब आपने मुझे ये दिया तो वो किस्सा याद आ गया.
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस किस्से को सुनकर खुश हुए. आकांक्षा सत्यवंशी मूल रूप से कवर्धा की रहने वाली है. वहीं विजय शर्मा भी कवर्धा से ही विधायक हैं.