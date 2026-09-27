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पिता के स्कूल से भारतीय टीम की कप्तानी तक, हिमाचल की पुष्पा ने रचा स्वर्णिम इतिहास

सिरमौर: कभी अपने पिता के स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची ने वहीं कबड्डी के शुरुआती दांव-पेंच सीखे थे. तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्ची एक दिन भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान बनकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगे की शान बढ़ाएगी. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र के मिल्लाह गांव की पुष्पा राणा ने अपने संघर्ष, प्रतिभा और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है.

पुष्पा राणा का जन्म 11 जनवरी 1998 को सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र के मिल्लाह गांव में हुआ. पांच भाई-बहनों में वह तीसरे नंबर पर हैं. उनके पिता जयपाल पेशे से शिक्षक हैं और खुद भी कबड्डी खिलाड़ी रह चुके हैं. जयपाल के अनुसार, "जब पुष्पा बचपन में पढ़ाई कर रही थीं, उस समय उनकी तैनाती मिल्लाह गांव के स्कूल में थी. पुष्पा ने पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा इसी स्कूल से हासिल की. यहीं से उनके कबड्डी के सफर की शुरुआत हुई. हमने बचपन में ही उन्हें कबड्डी के शुरुआती दांव-पेंच सिखाए." यानी जिस स्कूल में पुष्पा ने शिक्षा की पहली सीढ़ियां चढ़ीं, वही स्कूल उनके खेल जीवन की पहली पाठशाला भी बना.

एशियन गेम्स के फाइनल में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय टीम की कमान सिरमौर की बेटी पुष्पा राणा के हाथों में रही. पुष्पा की इस उपलब्धि का जश्न उनके गांव से लेकर स्कूल तक देखने को मिला. बेटी की जीत की खबर जब उनके पिता जयपाल को मिली, उस समय वह अपने वर्तमान तैनाती वाले GPS Binda स्कूल में ड्यूटी पर थे. उन्होंने स्कूल के बच्चों और स्टाफ को मिठाई खिलाकर बेटी की सफलता की खुशी साझा की.

पुष्पा के खेल सफर को आगे बढ़ाने में स्वर्गीय पीटीआई हीरा सिंह ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पिता जयपाल के अनुसार, हीरा सिंह ठाकुर ने बचपन में ही पुष्पा की प्रतिभा को पहचान लिया था और उन्हें कबड्डी में आगे बढ़ने के लिए तराशा. पुष्पा राणा आज भी हीरा सिंह ठाकुर को अपना गुरु मानती हैं. शुरुआती प्रशिक्षण, लगातार अभ्यास और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई.

भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा (@PushpaRana)

रितु नेगी के बाद फिर सिरमौर की बेटी ने संभाली भारतीय टीम की कमान

पुष्पा राणा की उपलब्धि हिमाचल और सिरमौर के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी का गौरव इससे पहले भी सिरमौर की बेटी रितु नेगी हासिल कर चुकी हैं. रितु नेगी ने 2022 एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी करते हुए स्वर्ण पदक जीता था. अब पुष्पा राणा ने भारतीय टीम की कमान संभालकर इस स्वर्णिम सिलसिले को आगे बढ़ाया है. इस तरह लगातार दो एशियन गेम्स में सिरमौर की बेटियों का भारतीय महिला कबड्डी टीम का नेतृत्व करना जिले के खेल इतिहास का एक खास अध्याय बन गया है.

पुष्पा की कप्तानी में भारत ने जीता स्वर्ण

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 37-34 से हराया. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश की चार खिलाड़ियों की मौजूदगी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय रही. कप्तान पुष्पा राणा के अलावा रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर भारतीय टीम का हिस्सा रहीं.

ट्रॉफी के साथ पुष्पा राणा (@PushpaRana)

बेटी की कामयाबी पर पिता ने स्कूल में बांटी मिठाई

पुष्पा की सफलता की खबर जब उनके पिता जयपाल को मिली, उस समय वह अपने वर्तमान तैनाती वाले स्कूल में ड्यूटी पर थे. बेटी के भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान के रूप में स्वर्ण पदक जीतने की खबर सुनकर उन्होंने स्कूल के बच्चों और स्टाफ को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी साझा की.

पुष्पा राणा के माता-पिता (@Jaipal)

जयपाल ने बताया कि, "जब पुष्पा ने मिल्लाह गांव के स्कूल में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, तब मेरी तैनाती उसी स्कूल में थी. वहीं, महने बेटी को कबड्डी के शुरुआती दांव-पेंच सिखाए थे. हालांकि अब मेरी तैनाती दूसरे स्कूल में है. बेटी की उपलब्धि हमारे परिवार के साथ-साथ पूरे सिरमौर, हिमाचल प्रदेश और देश के लिए गर्व और खुशी का अवसर है. भारतीय महिला कबड्डी टीम की पूरी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई. खिलाड़ियों को देश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं."

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं पुष्पा

पुष्पा राणा का अंतरराष्ट्रीय करियर उपलब्धियों से भरा रहा है. वह दक्षिण एशियाई खेलों, एशियन गेम्स, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप और महिला कबड्डी विश्व कप जैसे बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उनकी प्रमुख उपलब्धियों में 2019 दक्षिण एशियाई खेल, 2022 एशियन गेम्स, 2025 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप और 2025 महिला कबड्डी विश्व कप में जीते स्वर्ण पदक शामिल हैं. हिमाचल की टीम की कप्तानी करते हुए नेशनल गेम्स में लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतना भी उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है.

भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा (@PushpaRana)

मिल्लाह की मिट्टी से देश की कप्तानी तक

पुष्पा राणा की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी के स्वर्ण पदक जीतने की कहानी नहीं है. यह उस सफर की कहानी है, जो हिमाचल के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और भारतीय टीम की कप्तानी तक पहुंचा. पिता के स्कूल में पढ़ाई के साथ कबड्डी की शुरुआत, गुरु का मार्गदर्शन, वर्षों की मेहनत और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की कप्तानी-पुष्पा का यह सफर उन तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं.

अपने माता-पिता के साथ पुष्पा राणा (@Jaipal)

हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन ने दी बधाई

हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप राणा ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी. उन्होंने टीम में शामिल हिमाचल प्रदेश की चारों खिलाड़ियों-कप्तान पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ा है और प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी. कुल मिलाकर मिल्लाह की जिस मिट्टी में पुष्पा का बचपन बीता, उसी मिट्टी से निकली बेटी आज भारतीय टीम की कप्तान बनकर देश के लिए स्वर्ण पदक जीत चुकी है. पिता के स्कूल से शुरू हुआ यह सफर अब देश की खेल उपलब्धियों का हिस्सा बन चुका है.

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