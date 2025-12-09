ETV Bharat / state

भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी परिवार संग पहुंची हनोल, महासू देवता का लिया आशीर्वाद

भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी ने बीते दिन अपने परिवार के साथ महासू मंदिर में पूजन कर भगवान का आशीर्वाद लिया.

Indian women kabaddi team captain Ritu Negi
रितु नेगी का मंदिर समिति ने किया भव्य स्वागत (Photo -Local Resident)
Published : December 9, 2025 at 4:20 PM IST

विकासनगर (उत्तराखंड): विश्व चैंपियन भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी परिवार संग महासू मंदिर हनोल पहुंची, जहां उन्होंने परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की. इस दौरान रितु नेगी को मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.

रितु नेगी ने मंदिर में की पूजा अर्चना: भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई प्रखंड के शरोग गांव की रहने वाली है. रितु नेगी परिवार के साथ अपने कुल आराध्य महासू देवता के दर्शनों के लिए परिवार संग हनोल मंदिर पहुंची. यहां उन्होंने परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की. इस दौरान रितु नेगी को मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. स्थानीय लोगों ने उनका परम्परागत तरीके से स्वागत किया, इस दौरान रितु नेगी काफी खुश नजर आई.रितु नेगी ने बताया कि विश्व कप के फाइनल में उनके दाएं हाथ मे चोट लगी थी, वह अभी इस चोट से उबर रही है.

मेहनत और संघर्ष से सफलता अर्जित: साल 2012 के बाद वह दूसरा अवसर है, जब भारतीय महिला कबड्डी टीम विश्व चैंपियन बनी है. पूर्व में भारतीय टीम ने बिहार के पटना में ईरान को हराकर विश्व कप जीता था. उन्होंने कहा कि पहाड़ में सीमित संसाधनों के बावजूद प्रतिभावन बेटियां राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही हैं. पहले कबड्डी को पुरुषों का खेल माना जाता था, लेकिन अब देश की बेटियों ने कबड्डी में विश्व चैंपियन बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. रितु नेगी ने कहा कि बेटियों को पढ़ाई के साथ-साथ जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए. कड़ी मेहनत और संघर्ष से जीवन में सफलता अर्जित की जा सकती है.

मंदिर समिति ने किया भव्य स्वागत: इस मौके पर उनके पिता भगवान सिंह नेगी, माता पूर्णिमा, भारतीय रेलवे कबड्डी टीम के खिलाड़ी पिंकी राय, मंदिर समिति के प्रबंधक नरेंद्र नौटियाल, सहायक प्रबंधक विक्रम सिंह मौजूद रहे. बता दें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी के नेतृत्व में भारत ने दूसरी बार विश्व कप जीता है. नवंबर में विश्व कप चैंपियन बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, इसमें भारतीय टीम ने विश्व कप 2025 का खिताब जीता था.

