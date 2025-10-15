बाबा महाकाल की शरण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम, विश्वकप में जीत की कामना की

ETV Bharat / state

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम, बाबा के दर पर माथा टेक की जीत की कामना, संसदीय राजभाषा समिति ने भी लिया आशीर्वाद.

Published : October 15, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 3:07 PM IST

उज्जैन: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 चल रहा है. जहां भारतीय टीम को लगातार दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा. वहीं बुधवार को जीत की कामना लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम महाकालेश्वर् मंदिर उज्जैन पहुंची. टीम अपने कोच और बाकी सदस्यों के साथ मंदिर पहुंची थी. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी व कोच स्टाफ के सदस्य बुधवार सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित भस्म आरती में शामिल हुए. सभी ने गर्भ गृह के द्वार से माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की. हालांकि इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कई दिग्गज मंदिर आते रहे हैं. पहली बार महिला खिलाड़ी टीम एक साथ दर्शन करने कोच सदस्यों के साथ पहुंची.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अलावा बुधवार को संसदीय राजभाषा समिति (तीसरी उपसमिति) व प्रशासनिक सदस्यों ने भी भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन लाभ लिए.

टीम के प्रमुख सदस्यों में कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, पूजा वस्त्राकर, ऋचा घोष, रितिका रावल, चरणी, अमनजोत कोर, क्रांति गौर बाबा महाकाल के दरबार पहुंची. साथ ही अन्य खिलाड़ी व कोचिंग सदस्य भी मौजूद रहे.

मंदिर पहुंचीं सभी खिलाड़ी व अन्य साथियों ने वुमन वर्ल्ड कप में भारत की जीत की प्रार्थना की. खिलाड़ियों ने कहा कि बाबा महाकाल से उन्हें नई ऊर्जा मिली है. वे देश के लिए ट्रॉफी लाने को पूरी तरह तैयार हैं. वुमन वर्ल्ड कप मैच चल रहा हैं. भारत तीन मैच जीत चुका है. जबकि दो मैचों में हार मिली है. पूरे देश की नजर इस टूर्नामेंट पर टिकी है. इस मौके पर श्री महाकालेश्वर: मंदिर प्रबंध समिति की और से उप प्रशासक एसएन सोनी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों का स्वागत व सम्मान किया.

भारतीय क्रिकेट टीम के अलावा भस्म आरती में संसदीय राजभाषा समिति (तीसरी उपसमिति) के संयोजक श्रीरंग आप्पा बारणे (सांसद, लोकसभा) के नेतृत्व में उपसमिति के सदस्यों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बाबा के दर्शन किए.

श्रीरंग आप्पा बारणे (सांसद, लोकसभा, संयोजक) ओमप्रकाश राजेनिंबालकर (सांसद, लोकसभा), ईरण्णा कड़ाड़ी (सांसद, राज्यसभा), नीरज डांगी (सांसद, राज्यसभा) साथ ही संगीता यादव (सदस्य, राज्यसभा) सहित अन्य सदस्य एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एस. एन. सोनी द्वारा संसदीय राजभाषा समिति (तीसरी उपसमिति) के सभी सदस्यों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया.

