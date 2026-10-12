भारत Vs जिम्बाब्वे महिला T20I: रायपुर में भारतीय टीम ने की प्रैक्टिस, विरोधी टीम का भी एयरपोर्ट पर वेलकम
भारत के खिलाफ मैच के लिए जिम्बाव्बे महिला क्रिकेट टीम रायपुर पहुंच गई है, वहीं भारतीय टीम ने शहीद वीर नारायण स्टेडियम में अभ्यास किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 8:29 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल की खुमारी बढ़ रही है. रायपुर में होने वाले महिला T20 मैच से पहले ग्राउंड पर आज भारतीय टीम प्रैक्टिस करती दिखी. जबकि दूसरी तरफ भारत के खिलाफ खेलने वाली जिम्बाब्वे की टीम भी सोमवार को रायपुर पहुंच गई है.
रायपुर में छोरियों का दिखेगा दम
राजधानी रायपुर ने अब तक पुरुष इंटरनेशनल मैच और IPL मैचों की मेजबानी की है. लेकिन इस बार वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में महिला क्रिकेट का रोमांच दिखेगा. महिला टी20 मैच को लेकर लोगों में उत्साह है और अब देश की छोरियां रायपुर के मैदान में दम दिखाने के लिए तैयारी कर रही हैं.
स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत समेत सभी खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस
भारत जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम 11 तारीख को रायपुर पहुंच गई थी. आज शाम 6 बजे से पूरी टीम ने अपना अभ्यास सत्र शुरू कर दिया. टीम की कप्तान स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा ने मैदान में जमकर पसीना बहाया और सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की.
एक नहीं 3 मैच की रायपुर करेगा मेजबानी
तीन मैचों की श्रृंखला को लेकर दोनो टीमें अपने मजबूत दावों और इरादों के साथ रायपुर में तैयारी कर रही हैं. छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस बार 3 महिला T20 मैच देखने को मिलेंगे. 16 अक्टूबर को पहला, 18 अक्टूबर को दूसरा और 20 अक्टूबर को तीसरा T20 मैच होगा.
जिम्बाब्वे टीम का भी वेलकम
जिम्बाब्वे की टीम भी रायपुर पहुंच गई है. रायपुर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को रायपुर एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया. इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिम्बाब्वे की टीम कल से अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करेगी.