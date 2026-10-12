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भारत Vs जिम्बाब्वे महिला T20I: रायपुर में भारतीय टीम ने की प्रैक्टिस, विरोधी टीम का भी एयरपोर्ट पर वेलकम

भारत Vs जिम्बाब्वे महिला T20I: रायपुर में भारतीय टीम ने की प्रैक्टिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल की खुमारी बढ़ रही है. रायपुर में होने वाले महिला T20 मैच से पहले ग्राउंड पर आज भारतीय टीम प्रैक्टिस करती दिखी. जबकि दूसरी तरफ भारत के खिलाफ खेलने वाली जिम्बाब्वे की टीम भी सोमवार को रायपुर पहुंच गई है.

रायपुर में भारतीय महिला टीम ने की प्रैक्टिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH) रायपुर में छोरियों का दिखेगा दम राजधानी रायपुर ने अब तक पुरुष इंटरनेशनल मैच और IPL मैचों की मेजबानी की है. लेकिन इस बार वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में महिला क्रिकेट का रोमांच दिखेगा. महिला टी20 मैच को लेकर लोगों में उत्साह है और अब देश की छोरियां रायपुर के मैदान में दम दिखाने के लिए तैयारी कर रही हैं.